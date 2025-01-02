Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da! - Beşiktaş Haberleri

        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!

        Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, son iki sezondur kötü gidişatın sürdüğü siyah-beyazlılarda ayakta kalan nadir isimlerden biri oldu. Milli file bekçisi, Avrupa liglerinde 2024 yılı içerisinde kalesini en çok maçta gole kapatan 10 kaleci arasına girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 13:53 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş’ta kötü gidişat sürerken, takımın ayakta kalan nadir isimlerinden biri Mert Günok oldu.

        2

        Son 8 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılarda kaleci Mert Günok ise formunu korumayı başardı.

        3

        35 yaşındaki kaleci, 2024 yılında Avrupa’nın tüm liglerinde kalesini en çok maçta gole kapatan 10'uncu kaleci oldu.

        4

        44 MAÇIN 19'UNDA GOL YEMEDİ

        Beşiktaş’ın ve A Milli Takım’ın deneyimli file bekçisi, 2024 takvim yılı içerisinde görev yaptığı 44 maçın 19’unda kalesini gole kapatmayı başardı.

        5

        Trendyol Süper Lig’de de bu sezon 16 maça çıkan Mert Günok, 6 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.

        6

        Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 17 karşılaşmada kaleye geçen 35 yaşındaki oyuncu, bu maçların 8’inde kalesini gole kapatmayı başardı.

        7

        Sezon başında oynanan Süper Kupa mücadelesinde de sahada yer alan deneyimli kaleci, ezeli rakibi Galatasaray’a gol şansı tanımamıştı.

        8

        Mert Günok 2024 yılında Ziraat Türkiye Kupası’nda görev aldığı 6 karşılaşmanın 4’ünde de kalesini gole kapatmayı başardı.

        9

        YANN SOMMER ZİRVEDE

        Avrupa’da zirvede yer alan Yann Sommer ise 43 maçta 24 kez kalesinde gol görmeyerek bu alanda önemli bir başarı gösterdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyeti Kurtulmuş ile görüşüyor
        DEM heyeti Kurtulmuş ile görüşüyor
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Gizem'in öldüğü kazada otobüs şoförüne tahliye!
        Gizem'in öldüğü kazada otobüs şoförüne tahliye!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        Havada cezalar güncellendi
        Havada cezalar güncellendi