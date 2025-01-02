Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, son iki sezondur kötü gidişatın sürdüğü siyah-beyazlılarda ayakta kalan nadir isimlerden biri oldu. Milli file bekçisi, Avrupa liglerinde 2024 yılı içerisinde kalesini en çok maçta gole kapatan 10 kaleci arasına girdi.
Beşiktaş’ta kötü gidişat sürerken, takımın ayakta kalan nadir isimlerinden biri Mert Günok oldu.
Son 8 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılarda kaleci Mert Günok ise formunu korumayı başardı.
35 yaşındaki kaleci, 2024 yılında Avrupa’nın tüm liglerinde kalesini en çok maçta gole kapatan 10'uncu kaleci oldu.
44 MAÇIN 19'UNDA GOL YEMEDİ
Beşiktaş’ın ve A Milli Takım’ın deneyimli file bekçisi, 2024 takvim yılı içerisinde görev yaptığı 44 maçın 19’unda kalesini gole kapatmayı başardı.
Trendyol Süper Lig’de de bu sezon 16 maça çıkan Mert Günok, 6 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 17 karşılaşmada kaleye geçen 35 yaşındaki oyuncu, bu maçların 8’inde kalesini gole kapatmayı başardı.
Sezon başında oynanan Süper Kupa mücadelesinde de sahada yer alan deneyimli kaleci, ezeli rakibi Galatasaray’a gol şansı tanımamıştı.
Mert Günok 2024 yılında Ziraat Türkiye Kupası’nda görev aldığı 6 karşılaşmanın 4’ünde de kalesini gole kapatmayı başardı.
YANN SOMMER ZİRVEDE
Avrupa’da zirvede yer alan Yann Sommer ise 43 maçta 24 kez kalesinde gol görmeyerek bu alanda önemli bir başarı gösterdi.