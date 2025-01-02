2 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 2 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

* DEM Partili Ahmet Türk, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

* ABD'de New Orleans kentindeki yılbaşı gecesi 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bu kez de New York'ta bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi, 11 kişi yaralandı

* İşyerlerinin çalışanlara verdiği yemek çeklerinde yeni dönem

* Galatasaray ligin flaş ekibi Eyüpspor'u yakın markaja aldı. Sarı-kırmızılılar hem Ahmed Kutucu hem de Berke Özer'i yakından takip ediyor

* 2020'de boşanan ancak daha sonra ilişkilerine bir şans daha tanıyıp 2024'ün ağustos ayında birlikteliklerini bir kez daha noktalayan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki yeniden barıştı

* Üç aylar başladı: Bugün Regaip Kandili idrak ediliyor