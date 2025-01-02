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        Anasayfa Video 2 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        2 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ocak 2025 - 17:55 Güncelleme: 02 Ocak 2025 - 17:58

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 2 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * DEM Partili Ahmet Türk, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

        * ABD'de New Orleans kentindeki yılbaşı gecesi 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından  bu kez de New York'ta bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi, 11 kişi yaralandı

        * İşyerlerinin çalışanlara verdiği yemek çeklerinde yeni dönem 

        * Galatasaray ligin flaş ekibi Eyüpspor'u yakın markaja aldı. Sarı-kırmızılılar hem Ahmed Kutucu hem de Berke Özer'i yakından takip ediyor

        * 2020'de boşanan ancak daha sonra ilişkilerine bir şans daha tanıyıp 2024'ün ağustos ayında birlikteliklerini bir kez daha noktalayan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki yeniden barıştı

        * Üç aylar başladı: Bugün Regaip Kandili idrak ediliyor

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