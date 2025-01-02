Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı! Hakkari'de seyir halindeki bir minibüse kaya parçası isabet etti. Feci olayda ağır yaralanan 14 yaşındaki Ceyhun Kırdaş hastaneye kaldırıldı. Bugün ise acı haber geldi ve Kırbaş'ın hayatını kaybettiği açıklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 02.01.2025 - 15:16 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:16 facebook

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