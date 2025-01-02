Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
Hakkari'de seyir halindeki bir minibüse kaya parçası isabet etti. Feci olayda ağır yaralanan 14 yaşındaki Ceyhun Kırdaş hastaneye kaldırıldı. Bugün ise acı haber geldi ve Kırbaş'ın hayatını kaybettiği açıklandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaya parçasının isabet ettiği minibüste ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: İHA
AA'da yer alan habere göre Yüksekova-Hakkari kara yolunun Yeniköprü mevkisinde 2 gün önce yamaçtan düşen kaya parçaları seyir halindeki yolcu minibüsünde bulunan 14 yaşındaki Ceyhun Kırbaş'a isabet etti.
Fotoğraf: İHA
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'nde kaldırılan ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kırbaş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Kırbaş'ın cenazesi, Esendere ilçesine bağlı Altınbaşak köyünde defnedildi.