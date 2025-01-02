Mikautadze'den Galatasaray cevabı!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Gürcü golcü Georges Mikautadze, Lyon'daki geleceğine ilişkin Fransız basınına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'la ismi anılan Georges Mikautadze, geleceğine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.
Fransız basınına konuşan Gürcü golcü, Lyon'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.
"LYON'DAN ŞİMDİ AYRILMAYACAĞIM"
24 yaşındaki santrfor, "Lyon'a altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayacağım. Kulüpteki geleceğime ve cumartesi günü oynayacağımız Montpellier maçına odaklanmış durumdayım." dedi.
Mikautadze, Galatasaray ve hakkında çıkan diğer transfer iddialarıyla ilgili, "Basında yer alan haberlere aldırmıyorum." ifadesini kullandı.
Santrforun yanı sıra forvet arkası ve kanatlarda da görev yapabilen Mikautadze, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 21 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Lyon'un sezon başında 18.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Metz'ten kadrosuna kattığı Mikautadze'nin Fransız kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.