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        Haberler Spor Transfer Mikautadze'den Galatasaray cevabı! - Futbol Haberleri

        Mikautadze'den Galatasaray cevabı!

        Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Gürcü golcü Georges Mikautadze, Lyon'daki geleceğine ilişkin Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 16:22 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:22
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        Galatasaray'la ismi anılan Georges Mikautadze, geleceğine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

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        Fransız basınına konuşan Gürcü golcü, Lyon'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

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        "LYON'DAN ŞİMDİ AYRILMAYACAĞIM"

        24 yaşındaki santrfor, "Lyon'a altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayacağım. Kulüpteki geleceğime ve cumartesi günü oynayacağımız Montpellier maçına odaklanmış durumdayım." dedi.

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        Mikautadze, Galatasaray ve hakkında çıkan diğer transfer iddialarıyla ilgili, "Basında yer alan haberlere aldırmıyorum." ifadesini kullandı.

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        Santrforun yanı sıra forvet arkası ve kanatlarda da görev yapabilen Mikautadze, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 21 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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        Lyon'un sezon başında 18.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Metz'ten kadrosuna kattığı Mikautadze'nin Fransız kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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