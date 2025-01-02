Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi

Aralık ayına ilişkin çek ve karşılıksız çek verileri yayımlandı buna göre karşılıksız çek adedi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 115.4 artarak 24 bin 729 adet oldu. Böylece 2024'te 4 kez 20 bin sınırı aşılmış oldu.

Ay Karşılıksız çek adedi 2024-01 15,828 2024-02 11,242 2024-03 8,270 2024-04 20,098 2024-05 15,790 2024-06 10,546 2024-07 26,351 2024-08 12,030 2024-09 25,523 2024-10 18,619 2024-11 11,480 2024-12 24,729

Aralık ayındaki karşılıksız çeklerin tutarı ise kasıma göre yüzde 111 yükselerek 17 milyar 386 milyon lirayı buldu. Aralıkta toplam ibraz edilen çek tutarı ise 648 milyar 281 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Böylece tutar olarak karşılıksız çeklerin toplam çekler içerisindeki payı yüzde 2.68 ile Eylül 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.