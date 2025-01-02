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        Haberler Ekonomi Para Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi - Para Haberleri

        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi

        Aralık ayında karşılıksız çek tutarı 17 milyar 386 milyon lira oldu. Böylece tutar olarak karşılıksız çeklerin toplam içerisindeki payı yüzde 2.68 ile Eylül 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 16:24 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:24
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        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
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        Aralık ayına ilişkin çek ve karşılıksız çek verileri yayımlandı buna göre karşılıksız çek adedi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 115.4 artarak 24 bin 729 adet oldu. Böylece 2024'te 4 kez 20 bin sınırı aşılmış oldu.

        Ay Karşılıksız çek adedi
        2024-01 15,828
        2024-02 11,242
        2024-03 8,270
        2024-04 20,098
        2024-05 15,790
        2024-06 10,546
        2024-07 26,351
        2024-08 12,030
        2024-09 25,523
        2024-10 18,619
        2024-11 11,480
        2024-12 24,729

        Aralık ayındaki karşılıksız çeklerin tutarı ise kasıma göre yüzde 111 yükselerek 17 milyar 386 milyon lirayı buldu. Aralıkta toplam ibraz edilen çek tutarı ise 648 milyar 281 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Böylece tutar olarak karşılıksız çeklerin toplam çekler içerisindeki payı yüzde 2.68 ile Eylül 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

        Ay Toplam ibraz edilen çek tutarı (bin TL) Karşılıksız çek tutarı (bin TL) Oran (%)
        2019-09 63,439,023 1,845,165 2.91
        2019-10 51,164,996 1,160,119 2.27
        2019-11 37,719,958 638,097 1.69
        2019-12 65,568,423 1,380,700 2.11
        2020-01 50,649,567 702,149 1.39
        2020-02 43,176,009 503,529 1.17
        2020-03 58,662,379 1,094,184 1.87
        2020-04 53,289,411 1,189,399 2.23
        2020-05 36,926,660 596,359 1.61
        2020-06 63,445,343 1,074,674 1.69
        2020-07 42,180,805 614,078 1.46
        2020-08 68,381,782 1,072,443 1.57
        2020-09 54,206,091 561,654 1.04
        2020-10 49,389,288 438,329 0.89
        2020-11 68,805,807 661,170 0.96
        2020-12 64,559,034 718,012 1.11
        2021-01 48,382,627 439,026 0.91
        2021-02 59,193,507 587,439 0.99
        2021-03 81,640,249 853,709 1.05
        2021-04 66,977,416 438,599 0.65
        2021-05 79,160,520 0 0.00
        2021-06 79,300,615 1,922,413 2.42
        2021-07 61,658,038 786,444 1.28
        2021-08 93,791,596 1,154,308 1.23
        2021-09 81,648,515 939,629 1.15
        2021-10 57,407,152 550,708 0.96
        2021-11 114,617,024 1,262,788 1.10
        2021-12 94,670,536 977,077 1.03
        2022-01 99,974,696 945,168 0.95
        2022-02 99,087,821 983,158 0.99
        2022-03 109,622,801 947,459 0.86
        2022-04 89,001,369 586,326 0.66
        2022-05 151,695,567 1,235,824 0.81
        2022-06 134,441,912 964,348 0.72
        2022-07 107,751,373 703,232 0.65
        2022-08 201,767,098 1,666,016 0.83
        2022-09 167,224,474 1,276,718 0.76
        2022-10 183,015,156 1,590,994 0.87
        2022-11 190,998,799 1,650,741 0.86
        2022-12 169,194,705 1,434,143 0.85
        2023-01 250,067,029 2,228,285 0.89
        2023-02 205,724,112 1,985,197 0.96
        2023-03 238,926,233 2,079,733 0.87
        2023-04 174,411,633 1,821,353 1.04
        2023-05 309,445,837 3,977,856 1.29
        2023-06 169,782,012 2,255,703 1.33
        2023-07 356,225,811 5,279,477 1.48
        2023-08 297,556,235 4,012,766 1.35
        2023-09 236,331,757 2,661,009 1.13
        2023-10 422,408,711 6,026,378 1.43
        2023-11 354,653,188 4,699,867 1.33
        2023-12 276,852,219 4,196,101 1.52
        2024-01 467,528,172 7,899,247 1.69
        2024-02 357,530,434 6,043,701 1.69
        2024-03 284,504,454 5,133,554 1.80
        2024-04 506,640,601 11,261,174 2.22
        2024-05 440,927,456 9,445,737 2.14
        2024-06 307,449,254 6,451,612 2.10
        2024-07 606,278,299 15,770,140 2.60
        2024-08 353,155,650 7,946,887 2.25
        2024-09 596,276,688 15,256,183 2.56
        2024-10 513,654,948 11,815,062 2.30
        2024-11 384,379,892 8,238,994 2.14
        2024-12 648,281,594 17,386,908 2.68
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