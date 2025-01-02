O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu! İstanbul'da, iddiaya göre bir işyerinden 150 bin dolar haraç isteyen Daltonlar çetesi, aynı gün içinde iki kez işyerini kurşunladı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro ekipleri olayla ilgili saldırganında aralarında bulunduğu 3 şüpheliyi, yılbaşı günü düzenlenen operasyonla yakaladı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüsü de ortaya çıktı

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