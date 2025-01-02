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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da kaza sonrası çıkan kavga can aldı! 1 çocuk babası adam hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Antalya'da kaza sonrası çıkan kavga can aldı! 1 çocuk babasıydı, hayatını kaybetti

        Antalya'da gece saatlerinde otel çalışanlarını taşıyan minibüs bir otomobille çarpıştı. Kaza sonrası servis minibüsü ve otomobildekiler arasında çıkan kavgada, evine gitmek için serviste olan 1 çocuk babası 36 yaşındaki barmen İsmail Takdir Kirişçi, aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:06 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:06
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        Kazada cinayet oldu! Barmene bıçaklı saldırı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda gece saatlerinde servis minibüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçtan inenler arasında kavga çıktı. 36 yaşındaki barmen İsmail Takdir Kirişçi bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, saat 01.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. DHA'da yer alan habere göre, Aksu ilçesindeki bir otelin çalışanlarını taşıyan servis minibüsü, kavşakta, F.S., M.D., M.A. ve H.S.'nin içinde bulunduğu otomobille çarpıştı.

        ÇALIŞANLARA BIÇAKLA SALDIRDI

        Hasarlı kaza sonrası otomobilden inen ve alkollü oldukları iddia edilen 4 kişi, servis sürücüsüne polis çağırmamasını ve kendi aralarında halledebileceklerini söyledi. Ancak servis şoförünün polis çağırmak istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, servisteki otel çalışanları müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada otomobildekilerden biri, yanında bulunan bıçakla çalışanlara saldırmaya başladı.

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        ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ ALDI

        Servisten inip kavgaya dahil olan 1 çocuk babası 36 yaşındaki barmen İsmail Takdir Kirişçi, aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yere yığıldı.

        İş arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kirişçi'yi, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Daha sonrasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Kirişçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından kaçan ve kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli F.S., M.D., M.A. ve H.S.'nin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.

        Bir otelde barmen olarak çalışan İsmail Takdir Kirişçi'nin cenazesini teslim almak için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti. Kirişçi'nin, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.

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