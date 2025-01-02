Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
Muğla'da, 2023 yılında elleri bağlanarak kafasına ateş edilmiş şekilde cesedi bulunan Halil Çevik'in katil zanlısı, Ankara'dan bölgeye gönderilen özel ekibin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden 17 yaşındaki M.Y.D. tutuklandı. İşte cinayetin nedeni...
Muğla'nın Datça ilçesinde, 11 Kasım 2023'te boş bir arazide elleri bağlı şekilde kafasına ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Halil Çevik'in katil zanlısının yakalanması için özel ekip kuruldu.
ANKARA'DAN ÖZEL EKİP GİTTİÖldürülen Halil Çevik.
AA'daki habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan ekip Muğla'ya giderek mevcut deliller ışığında çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI17 yaşındaki zanlı M.Y.D.
Olay yerini defalarca tekrar inceleyen ve tanıklarla görüşen özel ekip, yürütülen teknik çalışmalar sonrası cinayet zanlısı olduğundan şüphelenilen M.Y.D'yi (17) takibe aldı.
SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunda cinayeti işlediğini kabul etti.
HAYVAN OTLATMA KAVGASI İDDİASI
Çobanlık yapan şüpheli, Çevik ile arazisinde hayvan otlattığı gerekçesiyle aralarında tartışma çıktığını, Çevik'in kendisini defalarca darp ettiğini, bunun üzerine cinayeti planlayarak işlediğini söyledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.