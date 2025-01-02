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        Haberler Dünya İngiltere'nin en uzun kayıp vakalarından biri çözüldü: 16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu | Dış Haberler

        İngiltere'nin en uzun kayıp vakalarından biri çözüldü: 16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu

        İngiltere'nin Coventry şehrinde 52 yıl önce kaybolan Sheila Fox'un hayatta olduğu ortaya çıktı. Polis, geçen Pazar günü Fox'un bulunması için yeni bir çağrı başlattı, saatler içinde halktan gelen bilgilerle Fox bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:03 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:03
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        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
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        İngiltere'nin en uzun süreli kayıp vakalarından biri, polisin eski bir fotoğrafı paylaşmasıyla çözüldü. 52 yıl önce kaybolan Sheila Fox'un hayatta olduğu belirlendi.

        Sheila Fox, 1972 yılında 16 yaşındayken İngiltere'nin Coventry şehrinde kayboldu. O dönemde West Midlands polisi, ailesiyle yaşayan Fox'un, bir erkekle ilişkisi olabileceği ihtimalini değerlendirdi.

        Geçen Pazar günü, polisin Fox'un bulunması için yeni bir çağrı başlatarak, kaybolduğu döneme ait bir fotoğrafı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı bildirildi. Paylaşımın ardından birkaç saat içinde halktan gelen bilgiler doğrultusunda polis, dün Fox'un hayatta olduğunu ve şu anda sağlıklı şekilde, ülkenin başka bir bölgesinde yaşadığını belirtti.

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        West Midlands polisinden bir sözcü açıklamasında, "En uzun süredir devam eden kayıp vakalarımızdan birinin çözüldüğünü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Sheila'nın kaybolduğu döneme ait fotoğrafı paylaşmamız, halktan aldığımız bilgilerle bu sonuca ulaşmamızı sağladı" ifadelerini kullandı.

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