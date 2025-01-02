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        Haberler Yaşam İngiltere'de 166 milyon yıllık dinozor ayak izleri keşfedildi

        İngiltere'de 166 milyon yıllık dinozor ayak izleri keşfedildi

        İngiltere'de 166 milyon yıllık yüzlerce dinozor ayak izi keşfedildi... Ayak izleri taş ocağı çalışanı tarafından ortaya çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 02.01.2025 - 15:15 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:16
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        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
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        Oxford ve Birmingham Üniversitelerinin ortak çalışmasıyla, İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde 200'e yakın dinozor ayak izi keşfedildi.

        Dewars Farm Taş Ocağı çalışanı Gary Johnson, ekskavatör kullanırken ayak izlerini ortaya çıkardı.

        Araştırmada izlerin, 166 milyon yıl öncesine ait olduğu ifade edildi.

        Açıklamada, "Bu izler, uzun boyunlu bir sauropod olan Cetiosaurus ile daha küçük etçil bir dinozor olan Megalosaurus’un hareketlerini ortaya koyuyor" denildi.

        Araştırmacılar, keşfin dinozorların davranışları ve çevreleri hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

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        Keşfe imza atan taş ocağı çalışanı Johnson "Kili temizlerken bir tümseğe çarptım. Bunun zemindeki bir anormallik olduğunu düşündüm. Ama sonra 3 metre ileride başka bir tümsekle karşılaştım. Ve yine 3 metre ileride bir tümsek daha vardı" dedi.

        1990'larda yakındaki bir bölgede başka bir ayak izi alanı bulunmuş olduğundan, bu izlerin dinozorlara ait olduğunu düşünen ekskavatör operatörü BBC News'e, "Onları gören ilk kişi olduğumu düşündüm. Bu çok gerçeküstüydü. Biraz heyecan verici bir andı" şeklinde konuştu.

        Birmingham Üniversitesi mikropaleontologu Kirsty Edgari "Bu, ölçeği ve izlerin büyüklüğü açısından gördüğüm en etkileyici iz alanlarından biri. Zamanın gerisine gidip bu devasa yaratıkların dolaştığı ve kendi işlerini yaptığı bir dönemi hayal edebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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        #dinozor ayak izleri
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