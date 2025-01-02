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        Haberler Dünya ABD'de bir silahlı saldırı daha! | Dış Haberler

        ABD'de bir silahlı saldırı daha!

        ABD yeni yılın ilk günlerinde peş peşe iki silahlı saldırıyla sarsıldı. New Orleans'taki saldırının ardından bu kez de New York'ta bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 11 kişi yaralandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 08:46 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:07
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        ABD'de bir silahlı saldırı daha!
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        ABD, yeni yılın ilk günlerinde iki silahlı saldırıyla sarsıldı. New Orleans'ta yeni yılın ilk saatlerinde bir aracın hızla kalabalığa dalması sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bu kez de New York'ta bir saldırı yaşandı.

        New York eyaletinin Queens bölgesinde bir gece kulübünde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 11 kişi yaralandı. ABD basınında yer alan haberlerde göre, saldırgan olay yerinden kaçtı.

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        Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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