ABD'de bir silahlı saldırı daha!

ABD, yeni yılın ilk günlerinde iki silahlı saldırıyla sarsıldı. New Orleans'ta yeni yılın ilk saatlerinde bir aracın hızla kalabalığa dalması sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bu kez de New York'ta bir saldırı yaşandı.

New York eyaletinin Queens bölgesinde bir gece kulübünde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 11 kişi yaralandı. ABD basınında yer alan haberlerde göre, saldırgan olay yerinden kaçtı.