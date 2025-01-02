Yiyecek içecekte İstanbul Havalimanı rekor kırdı

Hemen hemen tüm havalimanlarında bir sandviç veya simit, havaalanının dışında olduğundan daha pahalı oluyor. Ancak son dönemlerde ortalama enflasyonun çok üzerinde artan fiyatlar 2024 yılında rekor seviyelere ulaştı.

Moodie Davitt'e göre 2023 yılında kıtadaki havalimanlarında 'yiyecek ve içecek' ürünlerinin satışından elde edilecek gelir 11 milyar euroya ulaşırken, yolcu başına ortalama on euro civarında bir masraf çıkardı. İtalya'da Fiumicino ve Ciampino havaalanlarını yöneten Aeroporti di Roma'nın mali tablolarını incelendiğinde ise geçen yıl İtalya'nın ana havaalanında 'yiyecek ve içecek' için yapılan ortalama harcamanın yolcu başına 6,8 euro (yıllık toplam yaklaşık 20 milyon euro) oldu.

REKLAM İtalyan Corriere della Sera muhabiri Leonard Berberi tarafından yapılan bir araştırma, Avrupa havalimanlarındaki rekor fiyat listelerini ortaya çıkardı. Araştırmada 17 havalimanı ziyaret edildi ve buradaki temel yiyecek ve içeceklerin fotoğrafları da çekilerek euro cinsinden ortalamaları elde edildi. Son dönemlerde enflasyon ile birlikte yiyecek ve içecek ürünlerinin maliyetleri o kadar arttı ki, birçok havaalanı yönetimi radikal kararlar almak durumunda kaldı. Habere göre belki de en temel ihtiyaç olan su konusunda durum oldukça ciddi.

SUDA REKOR İSTANBUL'DA Araştırmaya göre yarım litrelik şişeler birçok havalimanında bulunmazken, rekor yarım litre Evian su için ortalama 6 euro ödenen İstanbul Havalimanı'nda görüldü. Ortalama fiyat Berlin'de 5,9 euro, Frankfurt'ta 4,75 euro, Brüksel'de 4,6 euro, Londra Luton'da ise 4,5 euro olarak öne çıktı. KAHVE, SANDVİÇ VE KRUVASANDA DA REKOR Kahvede de benzer fiyatlar dikkat çekiyor. İstanbul Havalimanı'nda espresso için 6 euro veya bir cappucino için 9 euro ortalama fiyat mevcut.

Haberde "Kıtalararası uçuş yapanlar için de önemli bir merkez olan Türkiye'deki İstanbul Havalimanı, kırılması zor bir rekora daha imza atıyor" denilirken sade bir kruvasan için 16,5 euro, jambonlu ve peynirli sandviçlerin de 16,5 euro ortalamaya sahip olduğu ifade edildi. Portakal suyu fiyatları ise Palermo'da minimum 3,1 euro ile en düşük rakamken, İstanbul'da bu fiyatlar 8 euroya kadar çıkabiliyor.

"UÇAKLARDA DAHA UCUZ HALE GELDİ" Araştırmaya göre fiyatlar Avrupa'da o kadar fırladı ki, bazı ürünleri uçakta satın almak neredeyse daha ucuz hale geldi. Örneğin yarım litre suyun fiyatı havalimanlarında yüksek olmasına karşın RyanAir'de 3 euro easyJet'te ise 3,5 euro olarak öne çıkyıor. Yine kahve ve cappucino da 3,15 ila 3,8 euro arasında değişiyor. REKLAM İGA'DAN İTALYAN MEDYASINA AÇIKLAMA: HER BÜTÇEYE UYGUN ÜRÜNLERİMİZ VAR İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA ise Corriere della Sera'ya verdiği yanıtta "Her müşterinin bütçesine uyum sağlayan çeşitli ürünlerimiz var. Fiyatlandırma politikamızın dünyanın en önemli havalimanlarını temel aldığını belirtiriz. Amsterdam, Kopenhag, Dubai, Frankfurt, Londra (Heathrow)'u referans alıyoruz. Maliyetler ulusal ve uluslararası kriterler çerçevesinde belirlenmektedir ve müşteri beklentileri değerlendirilerek gerekli denetimler titizlikle yapılıyor" diye konuştu.

ABD'DE NASIL? Embry-Riddle Havacılık Üniversitesi'nde profesör ve havaalanı yönetimi uzmanı olan Blaise Waguespack açıklamasında organizasyon modelinin fiyatı etkilediğini vurguluyor ve ekliyor: "Amerika Birleşik Devletleri'nde havalimanları operasyonları, bazı hükümet yetkilileri tarafından kontrol edilirken, AB'de daha fazla özelleştirilmiş havalimanları var. Ayrıca , bazı düşük maliyetli ürünlerin azalmasına veya ortadan kalkmasına rağmen, yıllar geçtikçe operatörlerin yolcuların turist çekmesine yönelik seçenekler çeşitliliği artırıyor."