Meteoroloji uyardı! Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye geneli parçalı ve az bulutlu olacak. Doğu Anadolu'da buzlanma ve don beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi sürüyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatıda 1 ila 3 derece artması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.