Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji uyardı! Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var - 2 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye geneli parçalı ve az bulutlu olacak. Doğu Anadolu'da buzlanma ve don beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi sürüyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatıda 1 ila 3 derece artması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 07:27 Güncelleme: 02.01.2025 - 07:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 12°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Kısmen Güneşli 15°

        Antalya

        Güneşli 15°

        Trabzon

        Güneşli 13°

        Bursa

        Güneşli 12°

        Adana

        Güneşli 17°

        Diyarbakır

        Güneşli

        Gaziantep

        Güneşli 12°

        Ağrı

        Güneşli -2°

        Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        İspanya'dan flaş Felix iddiası!
        İspanya'dan flaş Felix iddiası!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Tatlıses'ten Ortaç'a; "Kumarbaz"
        Tatlıses'ten Ortaç'a; "Kumarbaz"
        Karadağ'da silahlı saldırı: 10 ölü
        Karadağ'da silahlı saldırı: 10 ölü
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Çay ocağına el bombası atıldı
        Çay ocağına el bombası atıldı
        Putin'den yapay zeka talimatı
        Putin'den yapay zeka talimatı
        Müsilaja karşı işbirliği şart
        Müsilaja karşı işbirliği şart
        Kocaeli Darıca'da trafoda yangın
        Kocaeli Darıca'da trafoda yangın
        Zelenskiy: Barış kılıçla sağlanır
        Zelenskiy: Barış kılıçla sağlanır
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!