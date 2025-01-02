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        Galatasaray kritik virajda!

        Trendyol Süper Lig'e verilen ara sona ererken, lider Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte 3 kulvarda 26 günde 7 kritik maça çıkacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 15:53 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:53
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        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

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        Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak puan farkının azalmasını önlemek isterken, Ocak ayı 'Cimbom' için belirleyici olacak.

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        3 kulvarda mücadele eden Okan Buruk'un öğrencileri; kupada, ligde ve Avrupa'da 26 günde 7 kader maçına çıkacak.

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        İşte Galatasaray'ın Ocak ayı fikstürü...

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        4 Ocak Cumartesi: G.Saray - Göztepe (Süper Lig)
        8 Ocak Çarşamba: G.Saray - Başakşehir (Türkiye Kupası)
        12 Ocak Pazar: Başakşehir - G.Saray (Süper Lig)

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        17 Ocak Cuma: Hatayspor - G.Saray (Süper Lig)
        21 Ocak Salı: G.Saray - Dinamo Kiev (Avrupa Ligi)
        25 Ocak Cumartesi: G.Saray - Konyaspor (Süper Lig)
        30 Ocak Perşembe: Ajax - G.Saray (Avrupa Ligi)

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