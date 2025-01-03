Ferdi Tayfur'un ailesi
Dün akşam saatlerinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un ailesi, merak konusu oldu
Ferdi Tayfur 17 yaşındayken Timur Turanbayburt adını verdiği oğlu dünyaya geldi.
Böbreklerinden rahatsız olan Ferdi Tayfur, 2020'de oğlu Timur Turanbayburt'un böbreğiyle hayata tutundu.
Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Tuğba Turanbayburt ve Funda Turanbayburt adında iki kızları oldu. Tayfur'un bu evlliği, çok uzun sürmedi.
Ferdi Tayfur, sonrasında 1977'de film setinde tanıştığı Necla Nazır ile aşk yaşamaya başladı. Tayfur ile Nazır'ın 1988'de Tuğçe adını verdikleri kızları doğdu.
Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın, 'soyadı' tartışması nedeniyle mahkemelik olmuştu. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunmuştu.
Acı haberi alan sanatçının eski eşi Necla Nazır; "Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim, onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" dedi.
Ferdi Tayfur, son birlikteliğini Habibe Ümyani Demir ile yaşadı.
Ferdi Tayfur, 64 yaşındayken bir kez daha babalık sevinci yaşayan Tayfur'un bu birliktelikten de Taha Turanbayburt adında bir oğlu daha dünyaya geldi. Sonrasında Ferdi Tayfur ile Habibe Ümyani Demir yollarını ayırdı.