Fenerbahçe, Mario Hermoso transferinde sona yaklaşıyor!
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle eksiklerini gidermek istiyor. Sarı-lacivertliler ocak ayındaki ana hedeflerinden olan Mario Hermoso transferine büyük mesafe katetti. İşte detaylar...
Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transfer dönemi için büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli kulüp, listenin üst sıralarında yer alan İspanyol stoper Mario Hermoso’nun transferinde önemli bir aşama kaydetti.
Roma’da forma giyen ve takımda düzenli süre bulamayan Hermoso, Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor.
Real Madrid altyapısından yetişen ve futbol kariyerinde önemli bir yer edinen 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Roma’da istediği süreleri alamadığı için kulüpten ayrılma kararı aldı.
Bu kararını Roma yönetimine ileten Hermoso, kariyerine yeniden çıkış yapabileceği bir takımda devam etmek istiyor. Fenerbahçe’nin sunduğu proje ve düzenli forma garantisi, oyuncunun kararında etkili oldu.
Roma’nın yaz transfer döneminde bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattığı Hermoso’nun maaş yükünden kurtulmak istediği ve bu nedenle oyuncuyu yine bonservis bedeli talep etmeden göndermeye hazır olduğu öğrenildi.
Bu durum, Fenerbahçe yönetiminin transfer sürecinde elini güçlendiriyor. Teknik direktör Jose Mourinho, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için bu transferi öncelikli görüyor.
Sarı-lacivertliler, Hermoso transferiyle hem savunma zaaflarını gidermeyi hem de takımın oyun yapısını geliştirmeyi planlıyor. Fenerbahçe’nin, Hermoso transferini kısa sürede resmiyete dökmesi bekleniyor.