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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Mario Hermoso transferinde sona yaklaşıyor! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Mario Hermoso transferinde sona yaklaşıyor!

        Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle eksiklerini gidermek istiyor. Sarı-lacivertliler ocak ayındaki ana hedeflerinden olan Mario Hermoso transferine büyük mesafe katetti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:01
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        Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transfer dönemi için büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

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        Sarı-lacivertli kulüp, listenin üst sıralarında yer alan İspanyol stoper Mario Hermoso’nun transferinde önemli bir aşama kaydetti.

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        Roma’da forma giyen ve takımda düzenli süre bulamayan Hermoso, Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor.

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        Real Madrid altyapısından yetişen ve futbol kariyerinde önemli bir yer edinen 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Roma’da istediği süreleri alamadığı için kulüpten ayrılma kararı aldı.

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        Bu kararını Roma yönetimine ileten Hermoso, kariyerine yeniden çıkış yapabileceği bir takımda devam etmek istiyor. Fenerbahçe’nin sunduğu proje ve düzenli forma garantisi, oyuncunun kararında etkili oldu.

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        Roma’nın yaz transfer döneminde bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattığı Hermoso’nun maaş yükünden kurtulmak istediği ve bu nedenle oyuncuyu yine bonservis bedeli talep etmeden göndermeye hazır olduğu öğrenildi.

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        Bu durum, Fenerbahçe yönetiminin transfer sürecinde elini güçlendiriyor. Teknik direktör Jose Mourinho, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için bu transferi öncelikli görüyor.

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        Sarı-lacivertliler, Hermoso transferiyle hem savunma zaaflarını gidermeyi hem de takımın oyun yapısını geliştirmeyi planlıyor. Fenerbahçe’nin, Hermoso transferini kısa sürede resmiyete dökmesi bekleniyor.

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