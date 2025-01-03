Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Yeni yönetimiyle beyaz bir sayfa açmak isteyen Kartal, aranın ardından Rize deplasmanında 3 puana uzanmayı ve ayağa kalkmayı hedefliyor. Ev sahibi ise 3 maçlık galibiyet hasretine koymanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ın ligde 26 puanı bulunurken Rizespor'un ise 20 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor - Beşiktaş mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

Ajanslar Giriş: 03.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 03.01.2025 - 20:00 facebook

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