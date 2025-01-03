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        Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Yeni yönetimiyle beyaz bir sayfa açmak isteyen Kartal, aranın ardından Rize deplasmanında 3 puana uzanmayı ve ayağa kalkmayı hedefliyor. Ev sahibi ise 3 maçlık galibiyet hasretine koymanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ın ligde 26 puanı bulunurken Rizespor'un ise 20 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor - Beşiktaş mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 03.01.2025 - 20:00
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        STAT: Çaykur Didi Stadı

        HAKEM: Ozan Ergün

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Ç. Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe.

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Uduokhai, Bakhtiyor, Salih, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Immobile.

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

        Siyah-Beyazlılar, bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalırken çıktığı 16 maçta 26 puan topladı.

        Tekni̇k di̇rektör İlhan Palut yöneti̇mi̇nde çıktığı 16 maçta; 6 gali̇bi̇yet, 2 beraberli̇k ve 8 yeni̇lgi̇ yaşayan Çaykur Ri̇zespor, 20 puanla 12. sırada yer alıyor. Söz konusu mücadelelerde raki̇p fi̇leleri̇ 16 kez havalandıran yeşi̇l-mavi̇li̇ eki̇p, kalesi̇nde 25 gole engel olamadı. Karadeni̇z temsi̇lci̇si̇nde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

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        SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET

        Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanabildi.

        Söz konusu süreçte 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, geride kalan 8 haftada tek galibiyetini ise Fenerbahçe derbisinde elde etti.

        BEŞİKTAŞ İLE RİZESPOR LİGDE 45. KEZ KARŞILAŞIYOR

        Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya geliyor.

        İki ekip arasında ligde oynanan 44 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım, 7'sini Karadeniz temsilcisi kazandı, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 91 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor 43 gol kaydetti.

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