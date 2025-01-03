Çaykur Rizespor: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü Gedson Fernandes (k.k) kaydederken, siyah-beyazlılar bu gole Ernest Muçi ile karşılık verdi.
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Ev sahibinin golünü 38. dakikada Gedson Fernandes (k.k) kaydederken; siyah-beyazlıların golü ise 45+3'te Ernest Muçi'den geldi.
Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Beşiktaş, 27 puana yükseldi. 4 maçtır galibiyet alamayan Ç. Rizespor ise 21 puana ulaştı.
Ligin 19. haftasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.
BEŞİKTAŞ'TAN 2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş’ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, son oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı.
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, defansta Emirhan Topçu yerine Tayyip Talha Sonuç'a, forvette ise Semih Kılıçsoy yerine sakatlığı atlatan Ciro Immobile'ye şans verdi.
BAŞKAN ADALI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Karşılaşmayı, Beşiktaş başkanlığına seçilen Serdal Adalı ile Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut birlikte izledi.
RİZESPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK!
Çaykur Rizespor da Göztepe 11'inde iki değişikliğe gitti. Teknik direktör İlhan Palut, kaleci Ivo Grbic yerine Tarık Çetin'e, ortas aha da ise Giannis Papanikolaou yerine Dal Varesonvic'i tercih etti.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bölümleri dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
MAÇ ÖNCESİ FERDİ TAYFUR ANILDI
Vefat eden Ferdi Tayfur'un şarkısı "Hatıran Yeter" stadyumda çalınırken taraftarlar da şarkıya eşlik etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada ceza sahası dışında topu kapan Varesanovic, pasında ceza sahası içinde Ali Sowe'yi buldu. Sowe'nin vuruşunda kaleci Mert Günok'tan seken top kornere gitti.
6. dakikada sol kanattan Akintola'nın içeri çevirdiği pasta Hadziahmetovic'in şutunu Zaynutdinov kafayla uzaklaştırdı. Atağın devamında sağ kanatta topla buluşan Taha Şahin'in verdiği pasta Ghezzal'ın vuruşu yandan auta gitti.
15. dakikada sol kanatta topu kazanan Akintola, ceza sahası içinde Ali Sowe'yi buldu, bu oyuncunun şutunu Mert Günok kurtardı. Dönen topta boş pozisyondan Varesanovic topu üstten auta attı.
18. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası içine derinlemesine pasında topla buluşan Ali Sowe'nin yerden vuruşunda kaleci Mert Günok başarılı olarak topu uzaklaştırdı.
34. dakikada Olawoyin'in ceza sahasına yolladığı pasta Tayyip Talha topu uzaklaştıramadı. Seken topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
38. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Orta alanda kazanılan serbest vuruşta Hadziahmetovic ceza sahası içinde Alikulov'u gördü. Alikulov'un kafa vuruşunda Gedson Fernandes'ten seken topu tekrar önünde bulan Alikulov sert vurdu. Kaleci Mert Günok'tan seken top, Gedson Fernandes'e çarparak ağlarla buluştu. 1-0.
45+3 Beşiktaş beraberliği yakaladı. Orta sahada topu kapan Ernest Muçi, driplingle ceza sahasına girerken yaptığı sert vuruşta kaleci Tarık Çetin'in sağından meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
65. dakikada Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Alikulov'un vuruşunda kaleci Mert Günok köşeye giden topu çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunması topu taca uzaklaştırdı.
79. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Rafa Silva topu ceza sahasına yolladı, Semih Kılıçsoy'un yaptığı yarım vole şutu, kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.
89. dakikada ceza sahasına sokulan Emrecan Bulut'un şutu defansa çarparak Ghezzal'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı plase vuruş az farkla kalenin sağından auta gitti.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.