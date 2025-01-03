Galatasaray'da Mikautadze hareketliliği artacak: Yeni teklif planlanıyor!
Galatasaray kış transfer döneminde önceliğini verdiği Mikautadze için planı da belli oldu. 17 milyon Euro'luk ilk teklifi reddedilen sar-kırmızılılar ilerleyn günlerde yeni teklifini iletecek
Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarında önceliğini belirlediği Georges Mikautadze için girişimlerini hızlandırıyor.
Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda takıma kazandırılmak istenen Gürcü golcü için yapılan 17 milyon Euro’luk ilk teklif, oyuncunun kulübü Lyon tarafından reddedildi.
Ancak sarı-kırmızılı yönetim Fransız kulübünün tavrı karşısında pes etmiş değil. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre, Galatasaray önümüzdeki günlerde Mikautadze için yeni bir teklif hazırlığına başladı.
Bu yeni teklifin, hem bonservis bedelinin artırılması hem de çeşitli bonus maddelerinin eklenmesiyle daha cazip hale getirilmesi planlanıyor.
Transferde Galatasaray’ın en büyük kozu ise ekonomik darboğazda bulunan Lyon'un oyuncu satmak durumunda kalması.
Lyon cumartesi günü Ligue 1'de Montpellier'le karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kulüp bu mücadelenin ardından Lyon'un kapısını bir kez daha çalacak.