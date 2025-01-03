İsrail doğrudan savaşa hazırlanıyor

İsrail Husilere karşı doğrudan savaşa hazırlanıyor
Husilerin 3 Ocak gecesi Tel Aviv saldırmasıyla birlikte, Husilerin Lideri Abdulmelik el-Husi "İsrail ile açık bir savaş hâlindeyiz." dedi. The Times'a konuşan bir İsrailli yetkili ise Husilere karşı "kısasa kısas" şeklinde sürdürdükleri operasyonları bitirip doğrudan savaşa geçecek.
İsrail ile Husiler arasındaki tansiyon 1.5 aydır düşmedi. Karşılıklı saldırılar neredeyse her gün sürerken İsrail, Husilere yönelik misilleme saldırılarının etkili olmadığını düşündüğünden doğrudan bir savaşa hazırlanıyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptıkları açıklamalarla doğrudan bir savaşın sinyallerini vermişti ancak The Times'a konuşan İsrailli yetkili "İsrail artık kısasa kısas şeklinde sürdürdüğü operasyonlarla devam etmeyecek ve doğrudan bir savaşa girişecek." dedi.
İsrailli yetkili bu konuşmasıyla Husilere yönelik doğrudan bir savaşı haber verdi. Yetkili, "Bizim tarafımızca ve uluslararası güçler tarafınca şu an planlanmakta olan bir aksiyon planı var ve doğru zamanda uygulanacak. Husilerin üzerine doğrudan gideceğiz." dedi.
İran destekli bir grup olan Husiler, Aden Körfezi'nden geçen kargo gemilerine ve savaş gemilerine uzun zamandır saldırılar yapıyor. Husiler son 2 aydır saldırılarını İsrail'e yöneltti ve hipersonik füzelerle birden fazla kez Tel Aviv'i vurmayı başardı.
Neredeyse her gece düzenlenen Husi saldırıları nedeniyle Tel Avivliler her gece uyanıp sığınaklara geçmek zorunda kalıyor ve bu durumun uzun zamandır böyle olması toplumda da gerginliği artırıyor.
Husiler ise İsrail ile açık bir savaş hâlinde olduklarını söylerken "Uzun bir savaşa da hazır" olduklarını bildirdi.