Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!

        İstanbul'da bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında daha fezleke hazırlandı

        Giriş: 03.01.2025 - 17:10 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yenidoğan Çetesi'ne düzenlenen 2. dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenlediği operasyonda çete lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettiklerini belirlediği, 5 doktor, 5 sağlık çalışanı, 3 hemşire ve 1 sivil kişiyi gözaltına almıştı.

        Diğer şüphelilerin ise firari olduğu kaydedilmişti. Devam eden soruşturma kapsamında tespit edilen 18 şüpheliye yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekesini hazırladı.

        Fezlekede dikkat çeken detay da sadece Yenidoğan Çetesi'ne yönelik değil, aynı zamanda makamında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden ve kendisini eski müsteşar olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin hakkında da ceza isteminde bulunulması oldu.

        Fezlekenin gönderildiği Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önümüzdeki günlerde bir iddianame daha hazırlaması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        İhracatta tarihi rekor
        İhracatta tarihi rekor
        Diyarbakır'da Tavşantepe Köyü imamı ihraç edildi!
        Diyarbakır'da Tavşantepe Köyü imamı ihraç edildi!
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        Sigara ve alkollü içkilerde ÖTV artırıldı
        Sigara ve alkollü içkilerde ÖTV artırıldı
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?