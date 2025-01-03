Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!

Yenidoğan Çetesi'ne düzenlenen 2. dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenlediği operasyonda çete lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettiklerini belirlediği, 5 doktor, 5 sağlık çalışanı, 3 hemşire ve 1 sivil kişiyi gözaltına almıştı.

Diğer şüphelilerin ise firari olduğu kaydedilmişti. Devam eden soruşturma kapsamında tespit edilen 18 şüpheliye yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekesini hazırladı.

Fezlekede dikkat çeken detay da sadece Yenidoğan Çetesi'ne yönelik değil, aynı zamanda makamında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden ve kendisini eski müsteşar olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin hakkında da ceza isteminde bulunulması oldu.