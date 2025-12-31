Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan olağanüstü seçim kararı!

Fenerbahçe'de günlerdir cevabı merakla beklenen soru yanıt buldu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı son toplantının ardından olağanüstü seçime gitme kararı aldı. Olağanüstü genel kurulun sezon sonunda yapılacağı öğrenildi.

HT Spor Muhabiri Esra Köse yaşanan son gelişmeleri aktarırken, "Fenerbahçe'de seçim süreci netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli kulüp sezon sonunda olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. En çok merak edilen konulardan birisi mevcut başkan Sadettin Saran'ın yeniden aday olup olmayacağı yönündeki bilgilerdi. Sadettin Saran bu gündemden daha çok sezonu şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Başkanlığı zirvede bırakmayı hedefliyor. Bu sürecin altını çizmek lazım ne kadar kongre kararı alınsa da başkanlık adaylığına dair tablo henüz netlik kazanmış durumda değil." ifadelerini kullandı.

💥 Fenerbahçe'nin kongre kararına dair ayrıntıları @1esrakose aktardı.



🎙️Sadettin Saran, aday olup olmayacağı gündeminden çok, sezon sonu şampiyonluğa odaklanıyor. Adaylığına dair tablo netlik kazanmış değil. Fenerbahçe'nin Süper Kupa için başvuru yapıp yapmadığı da merak… pic.twitter.com/gwWGtDRAII — HT Spor (@HTSpor) December 31, 2025

Geçtiğimiz günlerde 'uyşuturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Saran, sarı-lacivertli camianın büyük desteğini arkasına almıştı.

Eski başkan Ali Koç da geçen hafta kulübü ziyaret ederek Saran’a moral ve destek vermişti.

