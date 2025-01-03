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        Haberler Gündem 3. Sayfa Taşla öldürülmüştü, fail arkadaşı çıktı | Son dakika haberleri

        Taşla öldürülmüştü, fail arkadaşı çıktı

        Uşak'ta 34 yaşındaki Barış Dedeoğlu, başına taşla vurularak öldürülmüştü. Cinayetle ilgili maktülün arkadaşı Adem Ç, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 21:00 Güncelleme: 03.01.2025 - 21:00
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        Taşla öldürülmüştü, fail arkadaşı çıktı
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        Uşak'ta başına taşla vurularak öldürülerek cesedi yol kenarına atılan Barış Dedeoğlu’nu (34) öldüren arkadaşı Adem Ç., Konya’da köy evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Adem Ç., gazetecilere "Barış’ın avukat ağabeyi ile amcası Bülent Dedeoğlu her şeyi biliyor. Neyin ne olduğunu herkes biliyor" diye seslendi.

        KÖY ÇIKIŞINDA BULUNDU

        Olay, geçen çarşamba günü Uşak merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında meydana geldi. Köy çıkışında, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, başına taşla vurulduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlik teşhisi için Konya’dan giden bir aile, cesedin Barış Dedeoğlu'na ait olduğunu belirledi. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Barış Dedeoğlu, Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

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        SAKLANDIĞI KÖY EVİNDE YAKALANDI

        Cinayetin ardından, olaya karıştığı belirlenen Dedeoğlu'nun arkadaşı Adem Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatan Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Konya'da bir köy evinde saklandığını tespit etti. Eve bugün operasyon düzenleyen ekipler Adem Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli kendisini görüntüleyen gazetecilere "Barış’ın avukat ağabeyi ile amcası Bülent Dedeoğlu her şeyi biliyor. Neyin ne olduğunu herkes biliyor" diye seslendi. Şüphelinin Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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