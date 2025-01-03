Fenerbahçe'de Talisca transferi imzaya kaldı
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anderson Talisca'da imza aşamasına geldi. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Sambacı yıldız, hafta içi İstanbul'a gelecek.
Giriş: 03.01.2025 - 19:48 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:57
Devre arası transfer döenminin başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi.
Sarı-lacivertliler bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Anderson Talisca konusunda imza aşamasına geldi.
30 yaşındaki yıldız, prosedürlerin tamamlanmasından sonra hafta içi İstanbul'a gelecek.
Bu sezon Al-Nassr'da 19 maça çıkan Talisca, 8 gollük katkı sağladı.
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