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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde değişiklik - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde değişiklik

        Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un yarın gerçekleşecek cenaze töreniyle ilgili değişiklik yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 17:51 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:28
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        Cenaze töreninde değişiklik
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        Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul'a geldi.

        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Ferdi Tayfur'un ailesi Haberi Görüntüle

        Tayfur'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.

        Ferdi Tayfur için yarın saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek.

        Anma törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

        Taziyeleri kabul etti
        Taziyeleri kabul etti Haberi Görüntüle

        Sanatçının cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı. Ancak yoğun katılım nedeniyle cenaze namazının kılınacağı cami değişti.

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        Ferdi Tayfur'un menajeri Şirin Gözalıcı, "Yoğun katılım sebebi ile Sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır" dedi.

        İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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