Necla Nazır, taziyeleri kabul etti
Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır, Emirgan'daki evinde taziyeleri kabul etti
Ferdi Tayfur, önceki gün Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Necla Nazır, Emirgan'daki evinde taziyeleri kabul etti. Balkondan basın mensuplarıyla konuşan Necla Nazır; "Evimiz çok kalabalık. Hayırlısıyla cenazede tekrardan konuşuruz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
Ferdi Tayfur, 1977'de film setinde tanıştığı Necla Nazır ile aşk yaşamaya başlamıştı. Tayfur ile Nazır'ın 1988'de Tuğçe adını verdikleri kızları doğmuştu.