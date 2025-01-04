Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası! | Son dakika haberleri

        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!

        Samsun'da, 20 yaşındaki Özcan Kocatepe, aynı yaştaki arkadaşı E.D. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada E.D., Kocatepe'yi göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamazken, zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 07:53 Güncelleme: 04.01.2025 - 07:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'da olay, akşam saatlerinde Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi.

        ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        DHA'daki habere ve iddiaya göre Özcan Kocatepe ile E.D. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile E.D., arkadaşı Özcan Kocatepe’yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kocatepe, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Trump'ın davası 10 Ocak'ta görülecek
        Trump'ın davası 10 Ocak'ta görülecek
        Hastaneye giderken takside doğurdu
        Hastaneye giderken takside doğurdu
        Çin elektrikli uçan arabasını tanıttı
        Çin elektrikli uçan arabasını tanıttı
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Cenaze programında değişiklik
        Cenaze programında değişiklik
        ABD İran'ı vurma planı hazırladı
        ABD İran'ı vurma planı hazırladı
        Beşiktaş kötü gidişe 'dur' diyemedi!
        Beşiktaş kötü gidişe 'dur' diyemedi!
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        İmzaya kaldı! İstanbul'a geliyor
        İmzaya kaldı! İstanbul'a geliyor
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası