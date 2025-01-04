Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
Samsun'da, 20 yaşındaki Özcan Kocatepe, aynı yaştaki arkadaşı E.D. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada E.D., Kocatepe'yi göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamazken, zanlı gözaltına alındı
Samsun'da olay, akşam saatlerinde Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi.
ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
DHA'daki habere ve iddiaya göre Özcan Kocatepe ile E.D. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile E.D., arkadaşı Özcan Kocatepe’yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kocatepe, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.