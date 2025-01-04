Samsun'da olay, akşam saatlerinde Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi.

DHA'daki habere ve iddiaya göre Özcan Kocatepe ile E.D. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile E.D., arkadaşı Özcan Kocatepe’yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kocatepe, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.