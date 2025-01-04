İşlenmiş et ürünleri bağırsak kanseri riskini artırabilir

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hamdi Levent Doğanay, bağırsak sağlığını iyi ya da kötü etkileyen besinler hakkında açıklamalarda bulundu.

"PROBİYOTİK GIDALARI TÜKETMEK SİNDİRİM SİSTEMİNİ RAHATLATIR"

Sindirim sistemini rahatlatan beslenme tarzının mide ve bağırsakların fazla yüklenmesini engellemesi ve sindirim süreçlerini desteklemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Doğanay, “Bu amaçla, lif açısından zengin gıdalar, probiyotik ve prebiyotik içeren besinler tercih edilmelidir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlık gibi problemlerin önüne geçer. Probiyotikler, bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı olarak sindirim sürecini kolaylaştırır. Ayrıca, yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılması gerekir. Çünkü bu tür gıdalar mideyi zorlayabilir, gaz, şişkinlik ve asidite sorunlarına yol açabilir. Yemekleri yavaşça ve iyi çiğneyerek yemek de sindirim sistemini rahatlatır” diye konuştu.

REKLAM "LİFLİ GIDALAR TERCİH EDİLMELİ" Bağırsak sağlığına iyi gelen besinlere değinen Prof. Dr. Doğanay, “Bağırsak sağlığını destekleyen besinler sindirimi kolaylaştıran, bağırsak florasını dengede tutan ve sindirim sistemine zarar vermeyen gıdalardır. Lifli gıdalar (tam tahıllar, sebzeler, meyveler), bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık sorununu önler. Probiyotikler (ev yoğurdu, kefir, Kimchi, lahana turşusu, Kombucha çayı, ev turşuları) bağırsak florasını destekler, faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlar. Prebiyotikler (sarımsak, soğan, enginar, muz, yulaf) ise bu bakterilerin beslenmesini sağlar ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Ayrıca, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar, iltihaplanmayı azaltarak bağırsakları korur. Su içmek, bağırsakların nemli kalmasını ve sindirimin düzgün çalışmasını sağlar” diye konuştu.

"HAZIR VE İŞLENMİŞ GIDALAR BAĞIRSAKLARI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR" Bağırsak sağlığını tehdit eden besinleri anlatan Prof. Dr. Doğanay, “Bağırsak sağlığını tehdit eden besinler, sindirim sistemine zarar verebilir, bağırsak florasını bozabilir ve iltihaplanmaya yol açabilir. Ağır işlenmiş gıdalar (fast food, hazır gıdalar) genellikle düşük lif içeriğiyle sindirimi zorlaştırır ve zararlı bakterilerin çoğalmasına neden olabilir. İşlenmiş et ürünleri bağırsak kanseri riskini artırır. Yüksek şekerli yiyecekler (şekerli içecekler, tatlılar) bağırsak florasında dengesizlik oluşturabilir, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Fazla alkol ve kafein bağırsakları tahriş edebilir, mide asidini artırabilir ve ishale yol açabilir. Ayrıca, ağır yağlı yiyecekler (kızartmalar, işlenmiş etler) sindirimi zorlaştırır ve bağırsakların sağlıklı çalışmasını engeller” dedi.

REKLAM "SU İÇMEK BAĞIRSAKLARI TEMİZLER" Bağırsakları hızlıca temizlemek için lifli gıdaların ve probiyotiklerin önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Doğanay, “Lif, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar, toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve kabızlık gibi sorunları engeller. Ayrıca, su içmek sindirimin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve bağırsakların temizlenmesini hızlandırır. Prebiyotik gıdalar (soğan, sarımsak, enginar) bağırsaklardaki faydalı bakterileri besler. Detoks çayları veya doğal laksatifler (aloe vera, psilyum kabuğu) bazı kişilerde bağırsakların temizlenmesine yardımcı olabilir, ancak bunlar uzun süreli kullanım için önerilmez. Egzersiz yapmak da bağırsak hareketlerini teşvik eder ve bağırsakları temizler" diye konuştu.

"BAĞIRSAKLARI DÜZENLİ ÇALIŞTIRMAK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR" Bağırsakları çalıştıran besinlerin neden önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Doğanay, şu bilgileri paylaştı: “Bağırsakları çalıştıran besinlerin en önemli rolü, sindirimi düzenlemeleri ve bağırsak hareketlerini teşvik etmeleridir. Lifli gıdalar (sebzeler, meyveler, baklagiller) bağırsak kaslarının hareketini uyararak sindirimin hızlanmasını sağlar. Probiyotikler, bağırsak florasını dengeleyerek zararlı bakterilerin büyümesini engeller ve bağırsak sağlığını korur. Yeterli sıvı alımı, bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olur ve dışkının yumuşamasını sağlayarak kabızlık riskini azaltır. Zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar ise bağırsakların hareketini kolaylaştırır. Bağırsakları düzenli çalıştırmak, sindirim problemlerini engeller ve bağışıklık sistemini güçlendirir.”

"DÜZENSİZ BAĞIRSAK SAĞLIĞI KABIZLIĞA YOL AÇABİLİR" Düzensiz bağırsak sağlığının, birçok sağlık sorununa yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Doğanay, “Kabızlık veya ishal gibi bağırsak hareket bozuklukları, sindirim sisteminin düzgün çalışmadığının göstergeleridir. Uzun süreli bağırsak düzensizlikleri, irritabl bağırsak sendromu (IBS), bağırsak iltihaplanma hastalıkları (Crohn hastalığı, ülseratif kolit) gibi ciddi hastalıkların gelişme riskini artırabilir. Bağırsaklardaki iltihaplanmalar, bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açarak vücudu hastalıklara karşı savunmasız bırakabilir. Ayrıca, kötü bağırsak sağlığı düşük enerji seviyeleri, cilt problemleri ve zihinsel sağlık sorunları (depresyon ve anksiyete) gibi ekstra sağlık problemlerine de neden olabilir" diye konuştu.