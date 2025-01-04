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        Haberler Gündem 3. Sayfa Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İki kardeşe kurşun yağdırdı! 'Park yeri' cinayeti!

        Kocaeli'nde, komşular arasında "araç park etme" meselesinden çıkan silahlı kavgada, komşularının kurşun yağdırdığı 34 yaşındaki Emre Ö. ile ağabeyi 35 yaşındaki Muhammet Ö., yaralandı. Küçük kardeş, hastanede hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan katil komşuyu arıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:26 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:26
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        Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta, araç park yeri nedeniyle Emre Ö. (34) ve ağabeyi Muhammet Ö. (35) ile ismi henüz öğrenilemeyen komşuları arasında tartışma çıktı.

        KOMŞU, 2 KARDEŞE KURŞUN YAĞDIRDI

        AA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, evinden aldığı tabancayla 2 kardeşe ateş etti. Bu esnada otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralanan Emre Ö, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

        İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada bacağından yaralanan Muhammet Ö. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Emre Ö. ise Gebze ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        KÜÇÜK KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralılardan Emre Ö. müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        #kocaeli
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