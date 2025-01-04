Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta, araç park yeri nedeniyle Emre Ö. (34) ve ağabeyi Muhammet Ö. (35) ile ismi henüz öğrenilemeyen komşuları arasında tartışma çıktı.

KOMŞU, 2 KARDEŞE KURŞUN YAĞDIRDI AA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, evinden aldığı tabancayla 2 kardeşe ateş etti. Bu esnada otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralanan Emre Ö, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada bacağından yaralanan Muhammet Ö. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Emre Ö. ise Gebze ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.