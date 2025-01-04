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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'a veda günü - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur'a veda günü

        Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki ünlü sanatçı Tayfur, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze namazı öncesinde Ferdi Tayfur için AKM'de anma töreni düzenleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 10:05 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:19
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        Ferdi Tayfur'a veda günü
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        Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.

        Ferdi Tayfur için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenleniyor. Anma törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılıyor.

        AKM önüne binlerce insan toplandı. Hayranları yağmur altında sanatçının şarkılarını söyledi.

        Ferdi Tayfur'un Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi AKM'ye getirildi.

        AKM'de slogan atılmaması ve şarkı söylenmemesi için uyarıda bulunuldu.

        Sanatçının cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı. Ancak yoğun katılım nedeniyle Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

        İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır, Emirgan'daki evinde taziyeleri kabul etti. Balkondan basın mensuplarıyla konuşan Necla Nazır; "Evimiz çok kalabalık. Hayırlısıyla cenazede tekrardan konuşuruz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Ferdi Tayfur'un ailesi Haberi Görüntüle
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