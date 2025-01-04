Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün yurdun batısında ve İç Anadolu Bölgesi'nde yağış bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli; Muğla'da şiddetli olması öngörülüyor. İşte yurdumuzda hava durumu ve illerimizde sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MUĞLA, İZMİR VE AYDIN'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK
Yağışların Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli; Muğla'da şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
KUZEYDOĞUDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ilâ 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 9, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu
İSTANBUL: 12, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
BURSA: 15, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 14, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE: 9, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 8, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ: 13, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MUĞLA: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer şiddetli olması bekleniyor
ADANA: 18, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 14, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY: 10, Parçalı ve az bulutlu
MERSİN: 17, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu
KONYA: 12, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 8, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu
SİNOP: 18, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK: 12, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
AMASYA: 12, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 16, Parçalı ve az bulutlu
TOKAT: 11, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 14, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: -7, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 0, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 7, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 4, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 9, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 10, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 10, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 11, Az bulutlu ve açık