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        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün yurdun batısında ve İç Anadolu Bölgesi'nde yağış bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli; Muğla'da şiddetli olması öngörülüyor. İşte yurdumuzda hava durumu ve illerimizde sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 06:33 Güncelleme: 04.01.2025 - 06:33
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        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        MUĞLA, İZMİR VE AYDIN'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Yağışların Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli; Muğla'da şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

        KUZEYDOĞUDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

        Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ilâ 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 9, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

        İSTANBUL: 12, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        BURSA: 15, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 14, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        EDİRNE: 9, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 8, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        DENİZLİ: 13, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        MUĞLA: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer şiddetli olması bekleniyor

        ADANA: 18, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 14, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        HATAY: 10, Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN: 17, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

        KONYA: 12, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 8, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

        SİNOP: 18, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

        ZONGULDAK: 12, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        AMASYA: 12, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 16, Parçalı ve az bulutlu

        TOKAT: 11, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 14, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: -7, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 0, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 7, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 4, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 9, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 10, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 10, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 11, Az bulutlu ve açık

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