Çin elektrikli uçan arabasını tanıttı

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın haberine göre, Southeast Üniversitesi, "Kunpeng No.1" adı verilen elektrikli uçan arabaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisinden" faydalanılan ilk elektrikli uçan arabanın hem uçabildiği hem de kara aracı olarak kullanılabildiği belirtildi.

Arabanın 300 metre kadar yükseklikte, 20 dakika kadar uçabildiği kaydedilen açıklamada, aracın havalanması için ağırlık sınırının en fazla 500 kilogram olduğu ve yerde sürüşte saatte en fazla 60 kilometre hız yapabildiği bildirildi.