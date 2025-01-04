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        Haberler Ekonomi Otomobil Çin elektrikli uçan arabasını tanıttı - Otomobil Haberleri

        Çin elektrikli uçan arabasını tanıttı

        Çin'deki Southeast Üniversitesinden araştırmacılar, ülkenin "dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisinden" faydalanılan ilk elektrikli uçan arabasının hem karada hem de havada gidebildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 00:42 Güncelleme: 04.01.2025 - 00:42
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        Çin elektrikli uçan arabasını tanıttı
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        Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın haberine göre, Southeast Üniversitesi, "Kunpeng No.1" adı verilen elektrikli uçan arabaya ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, "dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisinden" faydalanılan ilk elektrikli uçan arabanın hem uçabildiği hem de kara aracı olarak kullanılabildiği belirtildi.

        Arabanın 300 metre kadar yükseklikte, 20 dakika kadar uçabildiği kaydedilen açıklamada, aracın havalanması için ağırlık sınırının en fazla 500 kilogram olduğu ve yerde sürüşte saatte en fazla 60 kilometre hız yapabildiği bildirildi.

        Açıklamada, "Bu, Çin'in dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisi temelindeki ilk uçan arabası. Ana taşıyıcı olarak dron teknolojisi yerine arabayı kullanıyor ve böylece yerde sürüşle uçuş arasında pürüzsüz bir geçişi mümkün kılıyor." ifadeleri yer aldı.

        Arabanın, yüksek kapasiteli güç bataryasıyla çalıştığı kaydedilen açıklamada, araştırmacıların uçuş süresini 2 saatin üzerine çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.

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