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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da yorgun mermi ile ölmüştü! Şüpheli 5 ay sonra yakalandı | Son dakika haberleri

        Samsun'da yorgun mermi ile ölmüştü! Şüpheli 5 ay sonra yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 76 yaşındaki Raif Öntürk'ün yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybetmesinden 5 ay sonra 1 kişi tutuklandı. Cinayet zanlısının düğünde havaya ateş açtığı belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 12:33 Güncelleme: 04.01.2025 - 12:33
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        5 ay sonra çözüldü! Yorgun mermi öldürmüştü
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        Samsun'da yorgun mermi isabet eden Raif Öntürk'ün (76) ölümüne ilişkin soruşturmada, merminin ait olduğu tabancanın belirlenmesinin ardından şüpheli S.A. (30), 5 ay sonra yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 17 Ağustos 2024'te Çarşamba ilçesi Eğrikum Mahallesi'nde meydana geldi.

        Raif Öntürk, bahçesinde çalıştığı sırada vücuduna isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Öntürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        5 AY BOYUNCA ÇALIŞMA YAPILDI

        Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü ekipleri, 5 ay süren çalışmalar neticesinde, merminin olay yerine 1400 metre mesafede bulunan düğün eğlencesinden geldiğini tespit etti.

        1 KİŞİ TUTUKLANDI

        Ekipler, düğün eğlencesinde havaya ateş açtığı öğrenilen S.A.'yı gözaltına aldı. Öntürk'ü öldüren merminin S.A.'ya ait tabancadan çıktığı belirlendi. S.A.'nın tabancayı T.S.'den aldığı tespit edilirken, işlemleri tamamlanan şüpheli dün çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Diğer yandan T.S. hakkında da '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

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