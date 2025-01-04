Azra'nın kafatası kemiği karnına yerleştirildi! Aksaray'da, eski eşi 29 yaşındaki Gürsel Gökkaya'nın saldırısında 13 yerinden bıçaklanan, 1 çocuk annesi 23 yaşındaki Azra Şengül Şen'in bıçak darbesi alan kafatası kemiğinin bir parçası, daha sonra yerine konulmak üzere diri kalması için karnına yerleştirildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.01.2025 - 12:08 Güncelleme: 04.01.2025 - 12:12 facebook

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