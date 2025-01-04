Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görev süresinin bitimine 2 hafta kala önemli açıklamalarda bulundu. New York Times'a konuşan Blinken, dünyada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin dünyadaki rolüne vurgu yapan Blinken, dünyada yaşanan olaylara müdâhil olmak zorunda olduklarını belirtirken bunu kendileri yapmazsa bir başka ülkenin yapacağını ifade etti. Blinken "Dünyada yaşananlara müdâhil olmak zorundayız, dünyaya önderlik etmezsek bunu bir başkası yapacaktır. Örneğin Çin bunu yapabilir. Muhtemelen bizim çıkarlarımızı gözetmeyeceklerdir." diyerek ABD'nin olayların dışında kalamayacağını bildirdi.

Blinken "Eğer savaş istemiyorsak caydırıcı olmalıyız ve NATO gibi ittifaklara yatırım yapmalıyız. Bu caydırıcı olmanın yöntemi." diyerek silahlanmanın ve askerî ittifakların önemine değindi. REKLAM Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Blinken "Putin'in hırsları bitmiş değil. Ukrayna'yı kontrolü altına alarak imparatorluk hedeflerini gerçekleştirmek istedi. Putin'in aklında büyük Rusya planı var. Ancak Ukrayna kazanacak." dedi.