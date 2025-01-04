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        Haberler Dünya Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız | Dış Haberler

        Antony Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız, Amerikalıların bunu anladığını düşünüyorum

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevinin sonuna yaklaşırken New York Times için verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Blinken, ABD'nin dünyadaki konumunu değerlendirdi ve dünyada olup bitene müdâhil olmak zorunda olduklarını belirtti. Blinken "Dünyaya önderlik etmek zorundayız, bunu biz yapmazsak bir başkası yapar." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 20:39 Güncelleme: 04.01.2025 - 21:03
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        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görev süresinin bitimine 2 hafta kala önemli açıklamalarda bulundu. New York Times'a konuşan Blinken, dünyada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

        ABD'nin dünyadaki rolüne vurgu yapan Blinken, dünyada yaşanan olaylara müdâhil olmak zorunda olduklarını belirtirken bunu kendileri yapmazsa bir başka ülkenin yapacağını ifade etti. Blinken "Dünyada yaşananlara müdâhil olmak zorundayız, dünyaya önderlik etmezsek bunu bir başkası yapacaktır. Örneğin Çin bunu yapabilir. Muhtemelen bizim çıkarlarımızı gözetmeyeceklerdir." diyerek ABD'nin olayların dışında kalamayacağını bildirdi.

        Blinken "Eğer savaş istemiyorsak caydırıcı olmalıyız ve NATO gibi ittifaklara yatırım yapmalıyız. Bu caydırıcı olmanın yöntemi." diyerek silahlanmanın ve askerî ittifakların önemine değindi.

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        Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Blinken "Putin'in hırsları bitmiş değil. Ukrayna'yı kontrolü altına alarak imparatorluk hedeflerini gerçekleştirmek istedi. Putin'in aklında büyük Rusya planı var. Ancak Ukrayna kazanacak." dedi.

        Diğer yandan, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye dayanan nispeten barışçıl dış politikasını değerlendiren Blinken, bu tarz politikaların pratikte işe yaramayacağının altını çizdi.

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