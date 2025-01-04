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        Haberler Dünya Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde aracını patlatan sürücünün notlarına ulaşıldı | Dış Haberler

        Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde aracını patlatan sürücünün notlarına ulaşıldı

        ABD'nin Las Vegas kentinde, seçilmiş başkan Donald Trump'a ait otelin önünde patlayan araçta hayatını kaybeden Matthew Alan Livelsberger'ın ele geçirilen notlarında olayı "bir uyanış çağrısı" olarak nitelendirdiği görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 16:31 Güncelleme: 04.01.2025 - 16:31
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        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
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        Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde Tesla aracı patlayan Livelsberger'ın telefonundaki notlara ulaşıldı.

        ABD ordusu mensubu Livelsberger'ın notlarında, "kaybettiği kardeşlerinden zihnini arındırmaya ve aldığı canların yükünden kurtulmaya ihtiyacı" olduğu ifadeleri yer aldı.

        Notlarda, "Bu bir terör saldırısı değil, bir uyanış çağrısı. Amerikalılar sadece gösterilere ve şiddete önem verir. Söylemek istediğimi anlatmak için patlayıcılı bir gösteriden daha iyi bir yol olabilir mi?" ifadelerinin olduğu kaydedildi.

        ABD'nin, "ölümcül derecede hasta olduğunu ve çöküşe doğru gittiğini" yazılan notlarda ayrıca Ukrayna'daki savaşa dair de ifadelerin bulunduğu belirtildi.

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        Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinden Spencer Evans, "Bu olay her zamankinden daha kamuya açık ve daha sansasyonel olsa da travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir kişinin intihar vakası gibi görünüyor." diye konuştu.

        Olaya ilişkin konuşan diğer yetkililer ise ele geçirilen notlarda Livelsberger'ın, Trump'a "düşmanlık" güttüğüne dair bir kanıta rastlanmadığını belirtti.

        Otelin önündeki patlama

        Yeni yılın ilk günü yerel saatle sabah 08.15 sularında Las Vegas'taki Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda araçta bulunan kişi hayatını kaybetmiş ve civardaki 7 kişi de hafif şekilde yaralanmıştı.

        ABD medyasına bilgi veren yetkililer, araçtaki kişinin ABD ordusundan Matthew Alan Livelsberger olduğunu açıklamıştı.

        Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill ise Livelsberger'in, aracın patlamasından önce kafasına ateş ettiği ve silahın ayaklarının dibinde bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

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