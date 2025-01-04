Galatasaray - Göztepe maçı CANLI YAYIN
Galatasaray - Göztepe maçı canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ligin ilk devresini lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan da galip ayrılarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak istiyor. Galatasaray'ın tek eksiği olan Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemiyor.
SAAT: 19.00
STAT: RAMS Park
HAKEM: Alper Akarsu
YAYIN: beIN Sports 1
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen.
Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Dennis, Matsuki, Miroshi, Nielsen, Djalma, Tijanic, Romulo.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi.
Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.
TEK EKSİK ICARDI
Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almıyor.
3 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bu maçta sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.
LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI
Süper Lig'de 47 kez fileleri havalandıran Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 19 gol gördü.
OSIMHEN DURDURULAMIYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.
Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 15 maçta 12 gol attı.
Süper Lig'de 11 karşılaşmada 9 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
YUNUS AKGÜN'ÜN 10 GOLÜ VAR
Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de de skorer performansını sürdürüyor. Son olarak ligin 17. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında fileleri havalandıran Yunus, Süper Lig'de de 16 maçta 5 gol kaydetti.
BU SEZON SADECE SAHASINDA PUAN KAYBETTİ
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı maçlarda sadece evinde puan kaybı yaşadı.
Ligde deplasmandaki bütün maçlarını kazanan "Cimbom", sahasında da Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'la berabere kalarak puan kaybetti.