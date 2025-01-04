Galatasaray - Göztepe maçı CANLI YAYIN Galatasaray - Göztepe maçı canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ligin ilk devresini lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan da galip ayrılarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak istiyor. Galatasaray'ın tek eksiği olan Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemiyor.

Ajanslar Giriş: 04.01.2025 - 17:48 Güncelleme: 04.01.2025 - 17:59 facebook

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