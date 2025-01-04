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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Galatasaray - Göztepe maçı CANLI YAYIN - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Göztepe maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray - Göztepe maçı canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ligin ilk devresini lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan da galip ayrılarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak istiyor. Galatasaray'ın tek eksiği olan Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.01.2025 - 17:48 Güncelleme: 04.01.2025 - 17:59
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        SAAT: 19.00

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Alper Akarsu

        YAYIN: beIN Sports 1

        Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen.

        Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Dennis, Matsuki, Miroshi, Nielsen, Djalma, Tijanic, Romulo.

        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi.

        Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.

        TEK EKSİK ICARDI

        Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemiyor.

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almıyor.

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        3 İSİM SINIRDA

        Galatasaray'da 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bu maçta sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

        LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

        Süper Lig'de 47 kez fileleri havalandıran Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 19 gol gördü.

        OSIMHEN DURDURULAMIYOR

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.

        Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 15 maçta 12 gol attı.

        Süper Lig'de 11 karşılaşmada 9 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

        YUNUS AKGÜN'ÜN 10 GOLÜ VAR

        Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor.

        UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de de skorer performansını sürdürüyor. Son olarak ligin 17. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında fileleri havalandıran Yunus, Süper Lig'de de 16 maçta 5 gol kaydetti.

        BU SEZON SADECE SAHASINDA PUAN KAYBETTİ

        Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı maçlarda sadece evinde puan kaybı yaşadı.

        Ligde deplasmandaki bütün maçlarını kazanan "Cimbom", sahasında da Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'la berabere kalarak puan kaybetti.

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