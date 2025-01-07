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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın rönesansı: Abdülkerim, Torreira, Mertens, Icardi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın rönesansı: Abdülkerim, Torreira, Mertens, Icardi!

        2022 yazında transfer olan futbolcular Galatasaray'a rönesansını yaşattı. Mauro Icardi milyonları etkilerken Dries Mertens, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı dalya dedi

        Giriş: 07.01.2025 - 10:11 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:11
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        Tarihinin en kötü sezonlarından birini 2021-2022'de geçiren Galatasaray 2022 yazındaki operasyonla ayağa kalkmıştı. 2022 yazında gelen futbolcuların büyük bölümü sarı-kırmızılılara rönesansını yaşatan isimler oldu.

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        2022'de Dursun Özbek başkanlığa seçilirken futbol Erden Timur'a emanet edilmiş, teknik direktörlüğe ise Okan Buruk getirilmişti. Büyük bir değişim yaşayan sarı-kırmızılılar adeta küllerinden doğdu.

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        Stopere Abdülkerim Bardakcı, orta sahaya Lucas Torreira, 10 numaraya Dries Mertens santrfora Mauro Icardi transfer edildi.

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        Bu dörtlü sarı-kırmızılıların yeniden zirveye tırmanmasında kilit rol oynayan yeni omurgasını da oluşturdu.

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        İlk maçlarında performansı soru işaretlerini doğuran Abdülkerim devamında ligin en fark yaratan stoperlerinden birine dönüştü.

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        Özellikle geriden oyun kurulumunda ve ön alan baskısında aktif olan 30 yaşındaki savunmacı, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıktı ve plaketini aldı.

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        Geride kalan iki sezonda partneri değişen Lucas Torreira ise sarı-kırmızılıların en istikrarlı oyuncularından biri oldu.

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        17 maça 1 gol 3 asistlik performans sığdıran Uruguaylı futbolcu AZ karşısında dalya demişti.

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        Dries Mertens ilerleyen yaşına rağmen performansını yükseltirken kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşıyor.

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        Her sezon 'futbolu bırakacak mı' sorularıyla başlayan Belçikalı, 2022'de gelen oyuncular arasında 100 maça en kısa sürede ulaşan futbolcu oldu.

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        Geçen sezon ligde 9 gol 16 asistlik katkı sağlayan 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

        Teknik direktör Okan Buruk, Dries Mertens'in emeklilik kararı alması halinde Galatasaray'da kalmasını ve teknik heyete katılmasına sıcak bakıyor.

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        Sakatlığı sebebiyle sezonu kapayan Mauro Icardi geride kalan iki sezonda attığı gollerle milyonların sevgilisi oldu.

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