Galatasaray'ın rönesansı: Abdülkerim, Torreira, Mertens, Icardi!
2022 yazında transfer olan futbolcular Galatasaray'a rönesansını yaşattı. Mauro Icardi milyonları etkilerken Dries Mertens, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı dalya dedi
Tarihinin en kötü sezonlarından birini 2021-2022'de geçiren Galatasaray 2022 yazındaki operasyonla ayağa kalkmıştı. 2022 yazında gelen futbolcuların büyük bölümü sarı-kırmızılılara rönesansını yaşatan isimler oldu.
2022'de Dursun Özbek başkanlığa seçilirken futbol Erden Timur'a emanet edilmiş, teknik direktörlüğe ise Okan Buruk getirilmişti. Büyük bir değişim yaşayan sarı-kırmızılılar adeta küllerinden doğdu.
Stopere Abdülkerim Bardakcı, orta sahaya Lucas Torreira, 10 numaraya Dries Mertens santrfora Mauro Icardi transfer edildi.
Bu dörtlü sarı-kırmızılıların yeniden zirveye tırmanmasında kilit rol oynayan yeni omurgasını da oluşturdu.
İlk maçlarında performansı soru işaretlerini doğuran Abdülkerim devamında ligin en fark yaratan stoperlerinden birine dönüştü.
Özellikle geriden oyun kurulumunda ve ön alan baskısında aktif olan 30 yaşındaki savunmacı, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıktı ve plaketini aldı.
Geride kalan iki sezonda partneri değişen Lucas Torreira ise sarı-kırmızılıların en istikrarlı oyuncularından biri oldu.
17 maça 1 gol 3 asistlik performans sığdıran Uruguaylı futbolcu AZ karşısında dalya demişti.
Dries Mertens ilerleyen yaşına rağmen performansını yükseltirken kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşıyor.
Her sezon 'futbolu bırakacak mı' sorularıyla başlayan Belçikalı, 2022'de gelen oyuncular arasında 100 maça en kısa sürede ulaşan futbolcu oldu.
Geçen sezon ligde 9 gol 16 asistlik katkı sağlayan 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Dries Mertens'in emeklilik kararı alması halinde Galatasaray'da kalmasını ve teknik heyete katılmasına sıcak bakıyor.
Sakatlığı sebebiyle sezonu kapayan Mauro Icardi geride kalan iki sezonda attığı gollerle milyonların sevgilisi oldu.