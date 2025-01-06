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        Haberler Spor Transfer Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası! - Futbol Haberleri

        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!

        Süper Lig ve Avrupa Ligi'ni namağlup götüren Galatasaray'ın yıldızlarına transfer teklifleri geliyor.

        Giriş: 06.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:20
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        Galatasaray’ın Avrupa ve Süper Lig’deki formu tehlikeyi de kapısına getirdi.

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        Ligde en yakın rakibine 8 puan fark atan; Avrupa Ligi’nde de namağlup ilerleyen Cimbom’da performansı yükselen yıldızlara ilgi var.

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        Bu sezon Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara’nın yanı sıra Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz da Avrupalı devlerin radarında.

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        Sarı-kırmızılılara İngiltere ikinci ligi olan Championship’ten gelen Brezilyalı orta sahaya yine İngiltere’den talipler var.

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        Sarı-kırmızılılara İngiltere ikinci ligi olan Championship’ten gelen Brezilyalı orta sahaya yine İngiltere’den talipler var.

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        UEFA Avrupa Ligi’nde final oynamayı hedefleyen Galatasaray ise Sara’yı elden çıkarmayacak.

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        Sarı-kırmızılı yetkililer devre arasında gelecek tekliflere kapıyı şimdiden kapamış durumda.

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        Avrupa’da başarı için hareket eden Galatasaray, Sara’nın ayrılığına ancak yaz ayları için yeşil ışık yaktı.

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        Geçen sezonu Sara gibi İngiltere’de geçiren Yunus Akgün’e de Real Sociedad’ın yanı sıra İngiltere’den ilgi var.

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        Sarı-kırmızılıların bu sezon yükselen yıldızı olan Yunus ise şimdilik transfer söylentilerine kulağını kapamış durumda.

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        Özel ekibi ve kulüp profesyonelleriyle birlikte sıkı çalışan milli yıldız sadece futbola odaklı.

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        Diğer yandan Galatasaray’dan 16 milyon TL yıllık ücret kazanan Yunus’la sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor.

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        Sarı-kırmızılı yetkililer Yunus’un maaşına ciddi bir zam hazırlığında.

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        Galatasaray’ın jokeri Barış Alper Yılmaz’ı ise İtalya ve Almanya kulüpleri yakından takip ediyor.

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        EURO 2024’te iyi bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz’a yazın gelen teklifler reddedilmişti.

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        Okan Buruk’un en çok değer verdiği oyunculardan olan milli futbolcu da Yunus gibi transfere değil futbola odaklı.

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