Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
Süper Lig ve Avrupa Ligi'ni namağlup götüren Galatasaray'ın yıldızlarına transfer teklifleri geliyor.
Galatasaray’ın Avrupa ve Süper Lig’deki formu tehlikeyi de kapısına getirdi.
Ligde en yakın rakibine 8 puan fark atan; Avrupa Ligi’nde de namağlup ilerleyen Cimbom’da performansı yükselen yıldızlara ilgi var.
Bu sezon Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara’nın yanı sıra Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz da Avrupalı devlerin radarında.
Sarı-kırmızılılara İngiltere ikinci ligi olan Championship’ten gelen Brezilyalı orta sahaya yine İngiltere’den talipler var.
Sarı-kırmızılılara İngiltere ikinci ligi olan Championship’ten gelen Brezilyalı orta sahaya yine İngiltere’den talipler var.
UEFA Avrupa Ligi’nde final oynamayı hedefleyen Galatasaray ise Sara’yı elden çıkarmayacak.
Sarı-kırmızılı yetkililer devre arasında gelecek tekliflere kapıyı şimdiden kapamış durumda.
Avrupa’da başarı için hareket eden Galatasaray, Sara’nın ayrılığına ancak yaz ayları için yeşil ışık yaktı.
Geçen sezonu Sara gibi İngiltere’de geçiren Yunus Akgün’e de Real Sociedad’ın yanı sıra İngiltere’den ilgi var.
Sarı-kırmızılıların bu sezon yükselen yıldızı olan Yunus ise şimdilik transfer söylentilerine kulağını kapamış durumda.
Özel ekibi ve kulüp profesyonelleriyle birlikte sıkı çalışan milli yıldız sadece futbola odaklı.
Diğer yandan Galatasaray’dan 16 milyon TL yıllık ücret kazanan Yunus’la sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor.
Sarı-kırmızılı yetkililer Yunus’un maaşına ciddi bir zam hazırlığında.
Galatasaray’ın jokeri Barış Alper Yılmaz’ı ise İtalya ve Almanya kulüpleri yakından takip ediyor.
EURO 2024’te iyi bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz’a yazın gelen teklifler reddedilmişti.