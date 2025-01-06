Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!

Fenerbahçe, Süper Lig’de son oynadığı Hatayspor karşılaşmasından 2-1 galip ayrılmasına rağmen, hakem kararlarına yönelik tepkilerle gündeme oturdu.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, bugün bir araya gelerek "acil durum toplantısı" gerçekleştirecek.

Toplantıda son dönemde sıkça tartışma konusu olan hakem kararlarının yanı sıra Türkiye Kupası'na katılıp katılmama kararı ve kulübün genel gündeminin de ele alınması planlanıyor.

AHMET SELİM KUL: FENERBAHÇE BENCE TÜRKİYE KUPASI'NA KATILMAYACAK HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul, HT Spor Gündem programında, "Ali Koç'un düşüncesi kupaya çıkmamak." ifadelerini kullandı. Ahmet Selim Kul konuya ilişkin, "Fenerbahçe bence Türkiye Kupası'na katılmayacak. Fenerbahçe 'sürekli bizden iyi niyet bekleniyor ancak hakem kararlarında bir düzelme yok' diyor. Ali Koç'un düşüncesi kupaya çıkmamak" dedi.