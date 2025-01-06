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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de acil durum toplantısı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu bugün acil durum toplantısı yapacak. Toplantıda Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmamama kararı, hakem hataları ve gündem değerlendirilecek

        Giriş: 06.01.2025 - 12:16 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:16
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        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
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        Fenerbahçe, Süper Lig’de son oynadığı Hatayspor karşılaşmasından 2-1 galip ayrılmasına rağmen, hakem kararlarına yönelik tepkilerle gündeme oturdu.

        Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, bugün bir araya gelerek "acil durum toplantısı" gerçekleştirecek.

        Toplantıda son dönemde sıkça tartışma konusu olan hakem kararlarının yanı sıra Türkiye Kupası'na katılıp katılmama kararı ve kulübün genel gündeminin de ele alınması planlanıyor.

        AHMET SELİM KUL: FENERBAHÇE BENCE TÜRKİYE KUPASI'NA KATILMAYACAK

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul, HT Spor Gündem programında, "Ali Koç'un düşüncesi kupaya çıkmamak." ifadelerini kullandı. Ahmet Selim Kul konuya ilişkin, "Fenerbahçe bence Türkiye Kupası'na katılmayacak. Fenerbahçe 'sürekli bizden iyi niyet bekleniyor ancak hakem kararlarında bir düzelme yok' diyor. Ali Koç'un düşüncesi kupaya çıkmamak" dedi.

        ACUN ILICALI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Türk futbolundaki hakem hatalarına dikkat çekerek şunları söyledi:

        “Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu. Türkiye’de adaletin tecelli edeceği döneme ulaşacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şu an Türkiye’de futbolda adalet yok.”

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