"Hem iskonto hem gizli avantaj ile halka açılıyoruz"

Borsa İstanbul'da yılın ilk halka arzı olan Ege Yapı Avrupa GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, 4 milyar lira civarında bir portföy değeri olan şirketin yüzde 30.6'sını halka açmayı planladıklarını ifade ederek, yüzde 21,15 halka arz iskontosu olduğunun altını çizdi. Kabadayı, portföy değerlemesinde Hasköy projesinin henüz ruhsat aşamasında olduğu için dikkate alınmadığının altını çizerek, "Burada da gizli bir avantaj var" dedi.

Kabadayı, ekonomik konjonktürün yukarı yönlü eğilimi nedeniyle halka arz için uygun bir dönem olduğunu ancak kendilerinin uzun süre istikrarlı bir şekilde büyümelerine devam edecek olmalarının ve önümüzdeki dönem gayrimenkule olan talebin artacak olmasının şirkete olan ilgiyi artırmasını beklediklerini belirtti. REKLAM ARZ GELİRİ İLE KREDİ KAPATMAYACAK Şirketin satışa çıkacak olan 61 milyon 200 bin lot hissesi 15 liradan alıcı bulacak. 915 milyon liralık halka arz değerine ulaşılması hedeflenirken halka arz gelirinin büyük kısmı mevcut projelerin tamamlanması ve yeni projelerin başlamasında kullanılacak. Borçlarının orta ve uzun vadeli bir yapıya sahip olduğunu anlatan Kabadayı, borçluluk oranının (şirket aktiflerinin) yüzde 7.3 olduğunu ve halka arz geliri ile kredi kapatmayacaklarını söyledi.

2024 yılının zorlu geçtiğini buna rağmen istikrarlı büyüdüklerini ifade eden Kabadayı, "2025 yılında dezenflasyonist bir ortam olacak. Faizlerin aşağı yönlü olacağını, faiz indirimlerinin devam edeceğini öngörüyoruz. Bu gayrimenkul sektörünü olumlu etkileyecektir. Biz istikrarlı ve dengeli bir portföy yönetip gayrimenkul geliştirmeyi bir kuyumcu hassasiyeti ile yapıyoruz. Lokasyon, doğru ürün ve fiyat politikası ile çevresel etkileri içine alan bir planlama ile birlikte 2024'te dahi hedeflerimizi tutturduk. 2025'te trendin devam etmesini bekliyoruz " diye konuştu.

KURUMSALLAŞMA YOLCULUĞUNDA SON DURAK Kabadayı, uzun yıllardır şirketin kurumsallaşma yolculuğunda hem nitelikli insan kaynağı hem de teknolojiye ciddi yatırım yapan bir şirket olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Halka açılma amacımız kurumsallaşma yolculuğumuzun son durağına gelmek, bundan sonra yeni bir aşamaya geçmek. Amacımız ortaklarımızla birlikte şirketi büyütüp geliştirmek ve ulusal ve uluslararası kredilere erişimi de kolaylaştırmak. Bildiğiniz gibi bir çok yeşil ve sürdürülebilir kredi bulunuyor. Bu noktada bu kredilere ulaşmak için halka açık olmak önemli. İkinci önemli amacımız da bölgesel oyuncu haline gelmek. Biriktirdiğimiz know-how'ı ihraç etmek."

REKLAM Şirketin 2025'te 2 projeyi teslim edip 2 projeye de başlayacağı bilgisini veren Kabadayı bu nedenle enflasyonun üstünde bir büyüme beklediklerini söyledi. Kabadayı GYO'ların karını dağıtma zorunluluğunun yatırımcı için önemli bir fayda sağlayacağını ve bu nedenle de GYO'lara ilginin fazla olmasını beklediklerini de dile getirdi. 3,5 MİLYAR LİRALIK AVANS ALDIK Köklü bir şirket olduklarını ve her yıl yüzde 15 ile 20 civarında büyüdüklerini kaydeden İnanç Kabadayı özellikle otellerden elde edilecek geliri sürdürülebilir gelir yaratma hedefi doğrultusunda değerlendirdiklerini dile getirerek, "Konutu çok hızlı üretebiliyoruz. Nitelikli, yüksek kaliteli, akıllı sürdürülebilir binalar oluşturup çok hızlı satabiliyoruz. Ege Yapı olarak hem maliyeti kontrol edip diğer yandan ön ödemeli satışlarla birlikte çok hızlı satış performansı yakalayabiliyoruz. Şu anda 2025 ve sonrasında teslim edeceğimiz projelerde 3,5 milyar lira civarında avans alınmış durumda. İnşaat bittiğinde faturası kesilip ciroya yazılacak. GYO'ların bilançoları diğer şirketler gibi olmuyor. Bizim fatura dönemlerimiz tüketiciye teslimle gerçekleşiyor. Şu anda bilançomuzda 3,5 milyar liraya yakın avansı bulunuyor, o avansları bu yıl ve önümüzdeki yıllarda teslim ettikçe bilançoya yazacağız" şeklinde konuştu.