Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!

İstanbul'da olay Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde yılbaşı gecesi saat 04.40 sıralarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Mikail Gümüş (44), Diren Kaya (39), İ.K, F.K, M.K. ve R.A.D. adlı kişiler mahallede 38 yaşındaki Uğur Tanrıgül ile buluştu. İddialara göre Diren Kaya ile Uğur Tanrıgül arasında geçmişe dayalı husumet vardı.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU Öldürülen Mikail Gümüş, 44 yaşındaydı. Husumet nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı engellemeye çalışan Mikail Gümüş, silah kullanan arkadaşı Diren Kaya'nın kurşunlarıyla ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Mikail Gümüş ve Diren Kaya. Yaşanan silahlı kavgada Uğur Tanrıgül de ağır yaralandı. Şüpheli Diren Kaya olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan iki yaralıdan Mikail Gümüş hayatını kaybetti.