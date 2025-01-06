Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı! Etiyopya'dan Rusya'ya ülkelerin birbirinden ilginç sofra kuralları!

Sofra adabı, her milletin kültürünü ve geleneklerini yansıtan çarpıcı bir aynadır. Japonya'dan Hindistan'a, Fransa'dan Etiyopya'ya kadar farklı ülkelerde yemek yeme şekilleri, örf ve adetler öylesine zengindir ki, her biri bir hikâye anlatır. Bu yazıda, dünyanın dört bir yanından ülkelerin sofra kültürlerine yakından bakıyoruz!