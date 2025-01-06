DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor

DEM Parti heyeti bugün saat 11.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

DEM heyeti saat 13.30'da da AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle AK Parti TBMM Grubu'nda ve saat 15.30'da da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'la genel merkezlerinde görüşecek.

ZİYARET SONRASI ORTAK AÇIKLAMA

Önder ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Tavsiye, öneri, eleştiri ve uyarılarını rica ettik. Kapsamlı açıklamayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretimizden sonra yapacağız" dedi. Önder ayrıca, "Eş genel başkanımızın açıklaması da bağlamından koparılmış bir açıklama. Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin" ifadelerini kullandı.