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        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor

        DEM Parti'nin görüşme trafiği devam ediyor. DEM heyeti, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile bir araya geldi. Heyet saat 13.30'da AK Parti TBMM Başkanı Abdullah Güler ve saat 15.30'da da Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ile görüşecek. Önder, Davutoğlu ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Kapsamlı açıklamayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretimizden sonra yapacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 11:16 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:49
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        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
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        DEM Parti heyeti bugün saat 11.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

        DEM heyeti saat 13.30'da da AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle AK Parti TBMM Grubu'nda ve saat 15.30'da da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'la genel merkezlerinde görüşecek.

        ZİYARET SONRASI ORTAK AÇIKLAMA

        Önder ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Tavsiye, öneri, eleştiri ve uyarılarını rica ettik. Kapsamlı açıklamayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretimizden sonra yapacağız" dedi. Önder ayrıca, "Eş genel başkanımızın açıklaması da bağlamından koparılmış bir açıklama. Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin" ifadelerini kullandı.

        Davutoğlu da yaptığı açıklamada, "Geleceğin barış içinde yaşayan güçlü Türkiye'sini inşa etmektir mesele. Ben ifade ettikleri hususlar için teşekkür ediyorum. Suriye ve Irak bağlamındaki gelişmeleri de gözden geçirdik, kanaatlerimizi paylaştık" ifadelerini kullandı.

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