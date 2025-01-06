Beşiktaş'ta gözler yabancı adaylarda!

Beşiktaş'ta merakla beklenen Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmeden olumsuz sonuç çıktı.

Başkan Adalı dün yaklaşık 2 saatlik bir toplantı yapan 52 yaşındaki çalıştırıcı, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın son birkaç gündür yeniden ağırlaşan sağlık sorunları nedeniyle çalışmak istemediğini ve bir süre ailesi ile ilgilenmek adına bu zor kararı aldığını söyledi. Gürsoy Yalçın'ın 2 gün önce yoğun bakıma kaldırılması Sergen Yalçın'ın bu kararında etkili oldu.

Başkan Adalı, ailesinin her şeyden önemli olduğunun altını çizerek Sergen Yalçın'ı anlayışla karşıladı. Adalı, kendilerinin yardımcı olabileceği bir şey varsa hazır olduğunu da iletti.

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Serdal Adalı ve Sergen Yaçın arasında gerçekleşen görüşme karşılıklı başarı ve sağlık dilekleri ile son buldu.

MAYIS AYINDAKİ SEÇİM GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ

Beşiktaş yönetimi, yeni hoca arayışına da başladı. Siyah-beyazlılar önceliği yabancı hocaya verecek. Mayıs ayında yeniden seçime gidecek olan Beşiktaş'ta bu durum da adaylarla yapılacak görüşmelerde büyük önem taşıyor. Gündeme gelen ilk adaylar ise şöyle:

SLAVEN BILIC: 2013-2015 arasında siyah-beyazlıları çalıştıran Slaven Bilic, gündeme gelen isimlerin başında geliyor... Hırvat teknik adam, Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'ten ayrılmasının ardından takım çalıştırmadı.