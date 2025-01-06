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        Beşiktaş'ta gözler yabancı adaylarda!

        Beşiktaş'ta merakla beklenen görüşme dün gerçekleşti. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Sergen Yalçın, kardeşinin sağlık sorunu sebebiyle kendisine gelen teklifi reddetti. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın olumsuz yanıt vermesinin ardından gözler yeni adaylara çevrilirken ilk hedef yabancı isimler...

        Giriş: 06.01.2025 - 16:34 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:34
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        Beşiktaş'ta gözler yabancı adaylarda!
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        Beşiktaş'ta merakla beklenen Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmeden olumsuz sonuç çıktı.

        Başkan Adalı dün yaklaşık 2 saatlik bir toplantı yapan 52 yaşındaki çalıştırıcı, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın son birkaç gündür yeniden ağırlaşan sağlık sorunları nedeniyle çalışmak istemediğini ve bir süre ailesi ile ilgilenmek adına bu zor kararı aldığını söyledi. Gürsoy Yalçın'ın 2 gün önce yoğun bakıma kaldırılması Sergen Yalçın'ın bu kararında etkili oldu.

        Başkan Adalı, ailesinin her şeyden önemli olduğunun altını çizerek Sergen Yalçın'ı anlayışla karşıladı. Adalı, kendilerinin yardımcı olabileceği bir şey varsa hazır olduğunu da iletti.

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        Serdal Adalı ve Sergen Yaçın arasında gerçekleşen görüşme karşılıklı başarı ve sağlık dilekleri ile son buldu.

        MAYIS AYINDAKİ SEÇİM GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ

        Beşiktaş yönetimi, yeni hoca arayışına da başladı. Siyah-beyazlılar önceliği yabancı hocaya verecek. Mayıs ayında yeniden seçime gidecek olan Beşiktaş'ta bu durum da adaylarla yapılacak görüşmelerde büyük önem taşıyor. Gündeme gelen ilk adaylar ise şöyle:

        SLAVEN BILIC: 2013-2015 arasında siyah-beyazlıları çalıştıran Slaven Bilic, gündeme gelen isimlerin başında geliyor... Hırvat teknik adam, Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'ten ayrılmasının ardından takım çalıştırmadı.

        RAZVAN LUCESCU: PAOK'ta 2021'den bu yana görev alan Razvan Lucescu, Yunan ekibi ile 2 lig, 2 Yunanistan Kupası kazandı. 55 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde aldığı ceza sonrasında 4 ay sahalardan men edilmişti. Kontratı devam eden Rumen hocanın gelme ihtimali düşük gözükse de Beşiktaş ceza nedeniyle nabız yoklayabilir.

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        EDIN TERZIC: Slaven Bilic'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta görev yapan Alman teknik adam, Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra boşta bulunuyor. 42 yaşındaki çalıştırıcı gündeme gelen ilk isimlerden olsa da Tottenham'dan teklif beklediği ifade edildi.

        MARKUS GISDOL: Süper Lig'de geçen sezon Samsunspor'u çalıştıran ve adından söz ettiren Alman çalıştırıcının Beşiktaş'a önerilen isimler arasında olduğu belirtildi. 55 yaşındaki çalıştırıcı şu anda takım çalıştırmıyor.

        DİĞER İSİMLER KOVAC VE SCHMIDT...

        Beşiktaş'ta yabancı adaylarda gündeme gelen diğer isimler ise Niko Kovac ve Roger Schmidt... Kovac son olarak çalıştırdığı Wolfsburg'dan geçen sezon ayrılmıştı. Hırvat hoca, Alman ekibinden bu yana boşta bulunuyor.

        Beşiktaş'ın gündemine gelen Roger Schmidt ise Benfica ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, zor hedef gibi gözükse de Alman hoca için de nabız yoklayabilir.

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