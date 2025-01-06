Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki PKK/YPG'nin ortadan kaldırılmasının 'yakın' olduğunu ve Ankara'nın PKK/YPG'nin orada varlığını sürdürmesine izin veren herhangi bir politikayı kabul etmeyeceğini söyledi.

Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Fidan, "Bölgedeki her türlü komployu sadece görmekle kalmayıp aynı zamanda bozacak konumdayız" dedi.

"PKK'nın Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerine kurdukları şiddet imparatorluğu artık çökmek üzere" ifadelerini kullanan Bakan Fidan, "Batılıların bölgede emelleri farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek PKK'yı güçlendirerek başka politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da geçit yok" diye konuştu.

Fidan, DEAŞ'ın müslümanlar için bir zehir olduğunu da sözlerine ekledi.