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        Haberler Magazin Umut Akyürek, Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi'nin kendisi olduğunu açıkladı - Magazin haberleri

        Umut Akyürek, Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi'nin kendisi olduğunu açıkladı

        Umut Akyürek, Ferdi Tayfur'un hit şarkılarından "Fadime'nin Düğünü'ndeki 'Fadime'nin kendisi olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 08:59 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:00
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        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
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        2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatı derin bir üzüntüye neden oldu.

        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik Haberi Görüntüle

        Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesiyle sarsılan kişilerden biri de şarkıcı Umut Akyürek.

        Keza Umut Akyürek; kariyerine, Ferdi Tayfur'un vokalistliğini yaparak adım atmış.

        Umut Akyürek, Ferdi Tayfur'un hit şarkısı "Fadime'nin Düğünü'ndeki 'Fadime'nin kendisi olduğunu açıkladı. Akyürek, bu konuda şunları söyledi: Vokal yaptım Ferdi ağabeye Kimse bilmez bunu. Hatta "Fadime’nin Düğünü"ndeki 'Fadime' benim. Benim için özeldir Ferdi ağabey...

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        Umut Akyürek’in eşi Oktay Ertuğrul da Tayfur’la ilgili bir anısını paylaştı: 30 yıl önce, genç bir çift olarak Ferdi Tayfur’un yanına gitmiştik. Bizi gördü ve "Bu çocuklar benim vokalistim olsun. Okul masraflarımızı karşılamak için bize iş verdi. O dönemde vokaliste ihtiyacı olmamasına rağmen bu jesti yaptı.

        Umut Akyürek - Oktay Ertuğrul

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        #ferdi tayfur
        #umut akyürek
        #Fadimenin Düğünü
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