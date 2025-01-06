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        Haberler Yaşam Marmara Denizi'nde yunusun 'yavru öldürme' davranışı bilimsel makaleye konu oldu

        Marmara Denizi'nde yunusun 'yavru öldürme' davranışı bilimsel makaleye konu oldu

        Kınalıada açıklarında yetişkin bir yunusun yavru yunusa defalarca vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bilim insanları, 'Infanticide' olarak nitelendirilen yavru öldürme davranışının deniz memelilerinde dünyada nadiren kayıt altına alındığını belirterek, konuyla ilgili bilimsel bir makale yayınladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:24 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:24
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        Bilimsel makaleye konu oldu
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        Kınalıada açıklarında yetişkin bir yunusun yavru yunusa defalarca vurarak ölümüne neden olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Bilim insanları, 'Infanticide' olarak nitelendirilen yavru öldürme davranışının deniz memelilerinde dünyada, çok az kayıt altına alındığını belirterek konuyla ilgili bir makale yayınladı.

        İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, görüntülerin Kınalıada açıklarında geçen Ağustos ayında dalgıç Fibay Korkmaz tarafından kaydedildiğini söyledi.

        Tonay, kaydın yapıldığı Marmara Denizi'nin önemli bir deniz memelisi alanı olduğunu da belirterek, 'Afalina', 'Tırtak' ve 'Mutur' türlerinin Marmara'da yaşadığını kaydetti.

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        "DENİZ MEMELİLERİNDE NADİREN GÖRÜLÜYOR"

        Kayda geçen görüntünün dünyada az sayıda elde edilen bir görüntü olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, "Video kaydından Afalina türü bir yunusun kendi türünden yavru bir yunusu öldürme davranışını bu kayıtta görüyoruz. 53 saniye, çok kısa bir video kaydı; ama dünyada çok az olan bir kayıt, çok az olan bir gözlem. 'Infanticide' (yavru öldürme) hayvanlarda gözlenen bir davranış. Balıklarda, amfibilerde (hem suda hem karada yaşayanlar), kuşlarda ve primat, aslan ve ayı gibi memelilerde gözlemlenen bir davranış. Deniz memelilerinde de görülüyor ama dediğim gibi dünyada bunun video kaydı gerçekten çok az" dedi.

        "KENDİ ÜREME DAVRANIŞINI ARTIRMAK İÇİN YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

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        Doç. Dr. Tonay, " 'Neden yapıyorlar?', 'Niye bir yavruyu öldürüyor?' denilebilir. Çoğunlukla erkeklerin yaptığı düşünülüyor. Amaç da yavruyu öldürerek yavrunun annesinin kendisiyle çiftleşmesini sağlamak. Çünkü süt veren bir dişi başka bir erkekle çiftleşmiyor. Dolayısıyla kendi üreme başarısını artırmak için bu davranışı yaptığını düşünüyoruz" dedi.

        "EŞSİZ BİLGİLERE ULAŞMAMIZI SAĞLIYOR"

        Tonay, videonun önce sosyal medyaya yansıdığını ardından dalgıç Fibay Korkmaz'a ulaştıklarını belirterek, "Görüntüyü aldık. Sonuçta bilimsel makalesini yazdık. Dünya kamuoyu ve bilim camiasıyla bunu paylaştık. Çok önemli bir kayıt dediğim gibi. Çünkü hayvanların hem biyolojileri hem davranışları, hem üreme stratejileri, hem sosyal yapılarıyla alakalı eşsiz bilgilere ulaşmamızı sağlıyor bu tür kayıtlar. Artık her şeyle ilgili fotoğraf video çekiliyor. Bu görüntülere ulaşılabiliyor olması da çok güzel bir şey. Vatandaşlarımızın böyle görüntüler çektikleri zaman direkt bize ulaştırmaları bilimsel çalışmalarımız için çok önemli veri kaynakları" diye konuştu.

        Tonay, gözlemin Marmara Denizi'nde yapılmasına da değinerek, "Marmara Denizi, önemli bir deniz memelisi alanlarından biri. Türk Boğazlar Sistemi'nin parçası. Önceki aylarda hatırlarsınız belki 'Epimeletik' (canlı veya ölü bir bireye diğer bireyin yardım etmesi, onu korumaya çalışması) yas benzeri davranış da bu bölgede kaydedilmişti. Hakkında az şey bildiğimiz bu davranışları burada görmemiz bizim için büyük bir şans tabii ki" ifadelerini kullandı.

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        #Marmara Denizi
        #yunus
        #yunusun yavru öldürme davranışı
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