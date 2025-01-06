İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre; CİMER'e 2024'te 7 farklı türden 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. Yapılan her başvuruya cevap verilmesinin zorunlu olduğu ve buna göre idari ve teknik yapılanmanın oluşturulduğu CİMER'den yıl içinde vatandaşlara 7 milyon 360 bin cevap gönderildi.

İŞLEM SÜRESİ 12 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

DHA'daki habere göre başvurunun yapıldığı günden itibaren işlem süresinin azaltılması ve cevap kalitesinin artırılması amacıyla bu yıl hayata geçirilen 'İnceleme ve Denetim Koordinatörlüğü' birimi sayesinde başvuruların ortalama işlem süresi 12 güne kadar düştü.

REKLAM EN ÇOK BAŞVURU: DOĞUM SAATİNİ ÖĞRENMEK İÇİN Başvuruların işlem sürecini daha nitelikli hale getirmek amacıyla 3 bin 914 kurumun işlem süreçleri incelendi ve bu bağlamda kurumlardan CİMER personeli 6 bin 648 kişiyle görüşülerek hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Başvuruların doğru analiz edilerek karar alıcılara kılavuzluk etmesi amacıyla, 2024'te 636 bülten ve rapor yetkili makamlarla paylaşıldı. 2024'te en fazla başvuru 867 farklı konu arasında ilk sırada, doğum saatini öğrenmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 'Nüfus işlemleri' konusu yer aldı.

EN ÇOK BAŞVURU MALATYA, ANKARA VE İZMİR'DEN CİMER'e başvuranların yüzde 44'ü lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip kişilerden oluşurken 2'nci sırada yüzde 26 ile lise mezunları bulundu. Başvuruların yüzde 55'i erkeklerden, yüzde 45'i ise kadınlar tarafından yapılırken, erkekler kadınlara kıyasla başvurularında yüzde 15 daha fazla kelime kullandı. 2024'te nüfusuna oranla en çok başvurular Malatya, Ankara, İzmir, Muğla, Hatay ve İstanbul'dan gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı'nca; bakanlıklar, valilikler, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sayesinde başarılı bir şekilde çözüme kavuşturulan talep ve beklentilerin bir kısmından derlenen 'CİMER ile Çözüme Kavuşanlar 2' ve 'CİMER ile Çözüme Kavuşanlar 3' kitapları hazırlandı. REKLAM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında, projeye ilişkin gelen destek mesajları ile projede gönüllü olarak görev almak isteyen vatandaşların başvurularından oluşan 'CİMER'e Yansımalarıyla Sıfır Atık Projesi' kitabı ile CİMER'in uluslararası alanda da tanıtımını yapmak ve diğer devletleri dijital dönüşüm sürecinde yenilikçi kamusal katılım stratejileri geliştirmeye teşvik etmek amacıyla hazırlanan '21'inci Yüzyılın Vatandaş Odaklı Yönetim Modeli CİMER' kitabı da yayın hayatına girdi.

YAPAY ZEKA GELİYOR İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER hizmetlerini yazılı değerlendirdi. Altun, CİMER'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası kamu yönetiminde en öne çıkan halkla ilişkiler hizmeti olduğunu kaydetti. Vatandaşın CİMER'e duyduğu güvenin çok yüksek olduğunu, bu nedenle herkesin gönül rahatlığıyla başvuru yapabildiği bir platform olduğunu aktaran Altun, 'Yenidoğan çetesi', 'Adnan Oktar' suç örgütü, sosyal medya fenomenleri soruşturması, 'Fergio House' gibi çok sayıda suç oluşumunun çökertilmesi sürecinin CİMER'e gelen şikayetler ile başladığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, demokrasi ve hukuk devletinin gelişmesi için çeyrek asırdır yapılan reformların, vatandaşların bilinç düzeyinin artmasını sağladığını belirten Altun, 'Türkiye Yüzyılı'nda CİMER ile hak arama bilinci, demokratik kültür, katılımcı demokrasi, halka yakın yönetim anlayışı, kamu hizmetinde eşitlik, kamusal halkla ilişkiler, halkın denetimine açıklık gibi konularda büyük gelişme yaşandığını söyledi.