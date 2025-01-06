82. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
Bu yıl 82. kez düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu. Hollywood'un en büyük yıldızlarının bir araya geldiği gecede 'altın' rengi öne çıktı. İşte Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler...
ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 82. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısı, pırıltılı payetler ve göz alıcı satenlerle adeta canlandı.
Eiza Gonzalez
Hollywood'un en büyük yıldızlarının bir araya geldiği gecenin öne çıkan trendi ise, ödül törenine oldukça uygun bir seçim olan altın rengiydi.
Mikey Madison
Anora filminin yıldızı Mikey Madison'ın Bottega Veneta imzalı elbisesinden Ariana Grande'nin 1960'lardan kalma Givenchy'sine kadar, katılımcılar altın tonlarını farklı şekillerde kullandı.
Ariana Grande
Demi Moore Armani Privé imzalı tasarımla heykeli andırıyordu.
Cate Blanchett boncuklarla işlenmiş Louis Vuitton kıyafetiyle hayran bıraktı.
Angelina Jolie, gümüş boncuklarla süslenmiş Alexander McQueen elbisesiyle göz doldurdu.
Angelina Jolie ile kızı Zahara
Model Cara Delevingne metalik mavi elbisesiyle öne çıktı.
Ancak birçok katılımcı sade tonlarda klasik silüetleri tercih etti.
Nicole Kidman
Ünlü aktris Emma Stone kısacık saçlarıyla dikkat çekti.
Ripley filmindeki rolüyle Altın Küre'ye aday gösterilen Dakota Fanning, kırmızı Dolce & Gabbana elbisesiyle tüm gözleri üzerine topladı.
Dakota Fanning ve Elle Fanning
Gecenin erkek katılımcıları ise klasik smokin kurallarını bozarak eğlenceli tercihler yaptı.
Glen Powell
Timothée Chalamet, Tom Ford kravatını boynuna bir atkı gibi doladı.
Bazıları broşlar, fiyonklar ve aksesuarlarla fark yaratırken, özellikle Succession dizisinin oyuncusu Jeremy Strong'un kadife şapkası ilginç bir tercih olarak göze çarptı.
İşte Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler...
Ali Wong
Zendaya
Madison Wyborny
Zoe Kravitz
Elle Fanning
Alexandra Daddario
Sharon Stone
Margaret Qualley
Salma Hayek
Emma Stone
Zendaya
Kate Winslet
Zoe Saldana
Heidi Klum
Leighton Meester
Kate Hudson
Kristen Bell
Eddie Redmayne
Miley Cyrus
Anya Taylor-Joy